"Algo que decir" tendrá nueva conducción: quiénes reemplazarán a Pablo Fabregat en Canal 12

Un nuevo Mundial está a la vuelta de la esquina y los distintos medios ya comenzaron a mover sus piezas para una cobertura que demandará semanas de trabajo fuera del país. Entre los comunicadores que viajarán a Estados Unidos aparece Pablo Fabregat, que realizará emisiones especiales de La mesa de los galanes para Del Sol FM y también tendrá participaciones vinculadas a la cobertura mundialista de La Tele.

Su ausencia durante varias semanas obligó a Canal 12 a buscar una solución para Algo que decir, el ciclo que conduce los viernes por la noche. Y la apuesta fue por una dupla femenina de la casa, con experiencia en formatos de entretenimiento, realities y televisión en vivo.

Una de las elegidas fue investigadora en ¿Quién es la máscara?, el exitoso programa que llegó a su fin la semana pasada con Vanesa Britos como campeona. La otra conoce muy bien ese universo: ganó la primera temporada del ciclo, participó disfrazada como monstruo en 2022 y en 2024 fue asesora en Veo cómo cantas, el formato que condujo Lucía Rodríguez y tuvo a Pampita Ardohain en sus filas.

Las encargadas de tomar la posta serán Manuela Da Silveira y Sofía Rodríguez, quienes anunciaron la novedad a través de sus redes sociales con una producción de fotos en blanco y negro donde aparecen con trajes, corbatas, moñas y looks de cuero.

"Tenemos algo que decirles. A partir del viernes 12 vamos a estar conduciendo Algo que decir", escribieron ambas en publicaciones simultáneas de Instagram.

También aclararon que no se trata de un cambio definitivo, sino de una conducción temporal mientras Fabregat se encuentre cubriendo el Mundial. "Quedamos capitaneando el barco, así que los esperamos todos los viernes a las 21:15 porque tenemos algo que decir", expresaron.

El anuncio generó una inmediata repercusión en redes sociales. El posteo superó rápidamente los 2.300 "me gusta" y se llenó de mensajes de apoyo para las nuevas conductoras. "Me encanta", escribió Tuque García. Patricia Wolf, Fata Delgado y Pablo Turturiello, compañeros de Sofía Rodríguez en ¿Quién es la máscara?, también celebraron la noticia. A ellos se sumaron Magui Prado, Malena Castaldi, Andy Vila y otros tantos seguidores que destacaron lo que calificaron como una "genial dupla".

"La felicidad es total", resumieron las futuras conductoras, que debutarán este viernes al frente del ciclo de Canal 12.

Horas después del anuncio, Sofía se encargó de agradecer públicamente el aluvión de buena onda que recibieron ambas. "Gracias por sus mensajes, se siente el cariño", escribió en una historia de Instagram donde aparece junto a Manuela Da Silveira en el estudio en el que debutarán este viernes.