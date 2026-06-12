Sebastián Almada defendió las "cinco estrellas" de Uruguay y desató una polémica en un streaming argentino

El actor y humorista uruguayo Sebastián Almada protagonizó un encendido intercambio futbolero en un programa del canal de streaming Blender, donde defendió la histórica reivindicación uruguaya de lucir cuatro estrellas en la camiseta de la selección y hasta propuso sumar una quinta por la conquista del Mundialito de 1981.

Como panelista en el ciclo conducido por José María Listorti, Almada apareció en la jornada inaugural del Mundial 2026 vistiendo la indumentaria oficial de la selección uruguaya y rápidamente llevó la conversación al terreno futbolístico. Cuando surgió el tema de los títulos mundiales, el exintegrante de VideoMatch sostuvo que Uruguay tiene "cinco mundiales", contabilizando las medallas de oro obtenidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, los campeonatos mundiales de 1930 y 1950 y agregando, en tono provocador, el Mundialito de 1981.

"Tenemos cinco mundiales y ustedes tienen tres", lanzó Almada ante las risas de los presentes. Pero no se quedó allí. También cuestionó dos de las tres consagraciones mundialistas argentinas y aseguró que "una bien ganada" fue la de México 1986, liderada por Diego Maradona.

Durante el intercambio, el uruguayo hizo referencia a las viejas controversias que rodearon al Mundial de 1978, mencionando el recordado partido entre Argentina y Perú. Sus comentarios provocaron reacciones inmediatas entre los demás participantes del programa, que le recordaron que estaba realizando esas afirmaciones en territorio argentino.

"Sí, estoy acá, pero soy uruguayo", respondió Almada, reafirmando su postura entre bromas y chicanas futboleras.

Sebastián Almada y José María Listorti. Foto: Captura Blender.

El clima de discusión continuó cuando algunos integrantes del ciclo comenzaron a leer mensajes enviados por la audiencia. Uno de ellos ironizó sobre la diferencia demográfica entre ambos países: "Acá preguntan si somos cinco argentinos y vino un uruguayo, toda la población de Uruguay".

Lejos de quedarse callado, Almada recogió el guante y respondió con humor. "Eso me hace sentir mejor. En proporción les rompemos el...", lanzó entre carcajadas.

La situación escaló aún más cuando leyeron comentarios que pedían su "deportación". El actor reaccionó con indignación fingida y remató: "En el chat se pueden ir bien a...", desatando nuevas risas en el estudio.

Radicado en Argentina desde hace más de tres décadas, Almada construyó gran parte de su carrera artística en el país vecino. Participó de históricos ciclos televisivos como VideoMatch y desarrolló una extensa trayectoria en teatro y televisión. Sin embargo, la distancia nunca pareció debilitar su identificación con Uruguay, algo que volvió a quedar en evidencia durante este intercambio donde el humor y el fútbol se combinaron para generar uno de los momentos más comentados del programa.