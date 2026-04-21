Una señora subió al escenario y le dio un "pico" a Diego Ramos durante su función en Montevideo: el video

El paso por Montevideo de Cortocircuito, la exitosa comedia de Pedro Alfonso, dejó una escena tan inesperada como memorable. Todo ocurrió hacia el final de la función, cuando el elenco invita a varios espectadores a subir al escenario, una dinámica habitual del espectáculo que, esta vez, derivó en un momento desopilante que hizo estallar de risa tanto al público como a los propios actores.

Durante el recorrido del elenco por la platea en busca de voluntarios para improvisar una coreografía, Diego Ramos eligió como compañera de baile a Jacqueline, una carismática señora que había asistido sola al teatro. Sin dudarlo, ella aceptó y subió al escenario con entusiasmo.

Ya en escena, Jacqueline se tomó un instante para saludar y abrazar a cada integrante del elenco, ganándose rápidamente la simpatía general. Luego, ante la consulta de Pedro Alfonso, anticipó con picardía que se veía "bien" para el reguetón, y él le aconsejó "disfrutalo".

Mientras los otros participantes cumplieron con breves y divertidas rutinas de baile junto a los actores, ella elevó la apuesta cuando llegó su turno: desplegó una coreografía con movimientos enérgicos y algunos trucos que sorprendieron a toda la sala.

Diego Ramos.

La química fluyó con naturalidad hasta el cierre de la música, cuando llegó el giro inesperado. En el último compás, Jacqueline tomó la iniciativa y selló la performance con un beso en la boca a Ramos, desatando una ovación inmediata y la complicidad del resto del elenco, que no anticipaba semejante desenlace.

Lejos de incomodarse, el actor acompañó la situación con soltura y humor, demostrando oficio ante imprevistos de este tipo. "No pidas perdón si no pediste permiso", cerró entre risas.

Cortocircuito se presentó el pasado fin de semana con gran éxito en el Teatro Metro en Montevideo y tiene previstas funciones en Punta del Este (1/5), San José (8/5), Durazno (9/5) y Paysandú (10/5).