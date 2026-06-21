Guía de espectáculos en vacaciones de julio: musicales, teatro, visitas internacionales, magia y talleres

Las vacaciones de invierno comienzan la semana próxima con una cartelera infantil especialmente nutrida en Montevideo, que combina producciones teatrales, espectáculos musicales, experiencias inmersivas y la visita de varios artistas infantiles populares.

Entre los nombres internacionales se destacan Diego Topa, Luli Pampín, Pequeño Pez, Pim Pau y La Granja de Zenón, figuras con millones de seguidores que llegan con propuestas para cantar, bailar y compartir en familia.

La agenda también tendrá musicales como Aladdín: Un Musical Genial, El Principito: El Musical, Cenicienta, La Bella y la Bestia y Oz: El secreto de la Ciudad Esmeralda.

La producción nacional ocupará un lugar destacado. Ruperto Rocanrol estrenará en el Teatro Solís 1930: Misión Futuro (27 de junio al 5 de julio en teatro Solís, entradas en Tickantel) una aventura que mezcla fútbol, viajes en el tiempo y música en vivo. Encanto al Alma llegará con En busca del Dragón Azul (del 9 al 11 de julio, Sala Zitarrosa), mientras que Gato Renato presentará un espectáculo especialmente diseñado para el Planetario de Montevideo. Las funciones son del 27 de junio al 5 de julio; en Tickantel.

Para quienes buscan propuestas con contenido educativo habrá opciones como Ida, la Madre de Internet (3 de julio en La Experimental; Tickantel) inspirada en la pionera uruguaya Ida Holz; El camino de los árboles (del 27 de junio al 5 de julio en el Adela Reta) que incorpora Lengua de Señas a su propuesta artística; y las experiencias Dino Aventura y Expo Experiencia Jurásica.

La programación se completa con magia, teatro visual, circo, improvisación, música y una matiné de cine uruguayo, consolidando una oferta para toda la familia.

Visitas en vacaciones

El argentino Diego Topa, una de las figuras más populares entre los más chicos, desembarcará con Topa, Un mundo de colores el 5 de julio en el Radisson Victoria Plaza (Redtickets). El espectáculo combina canciones, personajes y participación del público.

Otra de las visitas esperadas es la de Luli Pampín, que llegará al Antel Arena el 9 de julio (Tickantel) con El libro musical, una aventura que invita a rescatar una biblioteca abandonada a través de la música y la imaginación.

La música tendrá además otros dos platos fuertes con la llegada de Pequeño Pez y Pim Pau al Auditorio Adela Reta. Los primeros celebran una década de trayectoria con un show que combina canciones, teatro, danza y títeres (30 de junio, Tickantel), mientras que Pim Pau presentará una propuesta basada en el juego corporal, la participación y los ritmos latinoamericanos (28 de junio, Tickantel).

A la lista se suma La Granja de Zenón, uno de los fenómenos del entretenimiento infantil en español. Con Héroes en Acción, Bartolito, el Lobo Beto y sus amigos volverán a encontrarse con el público uruguayo el 10 de julio en el Antel Arena (Tickantel).

Musicales como en Broadway, en Montevideo

Los musicales vuelven a ser protagonistas de las vacaciones. Entre las apuestas más ambiciosas aparece Aladdín: Un Musical Genial (del 27 de junio al 5 de julio, Tickantel), que transformará el Auditorio Nelly Goitiño en Agrabah con más de 20 artistas en escena, efectos especiales y las canciones de Alan Menken.

También regresa El Principito: El Musical, premiado como Mejor Musical en los Florencio 2023. Las funciones serán del 27 de junio al 5 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño (Tickantel).

Los cuentos tradicionales también tendrán un lugar destacado. Cenicienta: El musical llegará a El Galpón (del 27 de junio al 5 de julio, Redtickets) con una adaptación contemporánea de la obra de Broadway y la participación del bailarín Ciro Tamayo. Por su parte, Oz: El Secreto de la Ciudad Esmeralda (del 27 de junio al 12 de julio, Teatro Stella, Redtickets) invita a viajar al universo de El Mago de Oz. A ellas se suma La Bella y la Bestia (27 de junio, 4 y 11 de julio en Teatro ACJ; Redtickets).

La producción nacional también tendrá presencia variada. El 27 de junio comienzan las funciones de la ganadora del Florencio, Los cuentos de Juanita Jalea (en teatro Victoria, Redtickets). También de El camino de los árboles (Adela Reta, Tickantel), Los miedos de Lupe (Circular, Redtickets), La casa zombie (Stella, Redtichets) y Mi mundial sobre la novela de Daniel Baldi (Sala Lazaroff, Tickantel). Desde el 29, en Mad son las funciones de El abuelo más loco del mundo de Roy Berocay. Del 8 al 12 de julio en el Solís son las funciones de El faro del fin del mundo.

Del 3 al 5 de julio, en el Auditorio Adela Reta se presenta El Carnaval de los animales, ambiciosa producción que combina música sinfónica, danza, teatro, ilustraciones y videomapping.

También habrá lugar para espectáculos que combinan distintas disciplinas. Olor a Canela explora el vínculo entre abuelos y nietos a través del teatro, la música y el circo; La Caja Negra (28/06 y 4/7 en Magnolio, Redtickets) propone funciones de improvisación con historias compartidas por el público; mientras que Tira Tirabuzón (29/06 al 5/7 en Teatro ACJ, Redtickets) invita a reflexionar sobre el reciclaje en una historia hecha con objetos descartados. A ellas se suman en El Galpón, Feroz feroz, en Sala Zitarrosa Manual (del 27 al 30 de junio, Tickantel), una experiencia de teatro visual sin palabras de compañía Coriolis, y Salvaje (del 2 al 4/7), la propuesta circense de Opa Payasos.

Con opciones como musicales, visitas, experiencias educativas, teatro y música, las vacaciones llegan pisando fuerte. Una oportunidad para que los más chicos disfruten propuestas que combinan entretenimiento, imaginación y aprendizaje.

Pim Pau también llega a Uruguay en vacaciones de julio. Foto: Archivo.

Además de los espectáculos tradicionales

La Para quienes buscan una salida que combine entretenimiento y aprendizaje, los dinosaurios serán una de las grandes atracciones de estas vacaciones. Dino Aventura Montevideo está instalada en la Rural del Prado (entradas en feverup.com). La experiencia propone un viaje al pasado de la Tierra a través de más de 35 animatrónicos, recorridos guiados por estudiantes de paleontología.

Otra opción para los fanáticos de la prehistoria es Expo Experiencia Jurásica, (estacionamiento Geant, Redtickets) una exhibición para descubrir el mundo de los dinosaurios mediante animatronics, ambientaciones temáticas y recursos audiovisuales.

Además, desde el 27 de junio el mago Matías Gómez realiza el espectáculo ¡Será Posible! en Magnolio Sala. Redtickets.

La editorial Da Vinci organiza talleres de ajedrez, tejido con los dedos y escritura creativa para niños. Información en redes de la editorial.

En la ciudad de Piriápolis, desde el 27 de junio se realiza Piria juega. Un evento que abarcará las dos semanas de vacaciones de julio donde con un espacio de encuentro y juegos para toda la familia. En La Fontana del Hotel Argentino.