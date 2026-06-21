La historia de "Te queremos ver campeón": el hit de música disco que eclipsó al himno oficial del Mundialito

Hay algo extraño en “Te queremos ver campeón”. Mientras la mayoría de las canciones futboleras uruguayas abrazan la murga, el candombe, el tango o la plena, esta va para otro lado. Basta escucharla con atención: el bajo marca el pulso, un sintetizador define el clima y la batería empuja con ritmo de pista de baile. Es, en realidad, una canción de música disco.

Pero la rareza no termina ahí. Hace más de cuatro décadas que su estribillo acompaña transmisiones deportivas, festejos celestes y tardes de fútbol. Hasta Marcelo Bielsa se animó a entonarlo en plena conferencia de prensa y confesó que le pone “la piel de gallina”.

Sin embargo, pocos saben quiénes la escribieron. Los Campeones, el grupo que grabó la versión original, era casi un misterio: no aparecía en las tapas de los discos, apenas actuaba en vivo y nunca construyó una carrera artística tradicional. Detrás de aquella grabación histórica estaban Alberto “Beto” Triunfo y Roberto Da Silva, dos amigos que por entonces trabajaban principalmente haciendo jingles publicitarios.

En 1980, cuando Uruguay se preparaba para organizar el Mundialito, el país todavía vivía en dictadura. Ninguno de los dos imaginaba que estaba a punto de escribir una de las canciones más populares de la historia del fútbol uruguayo. Es más, ni siquiera se habían presentado al concurso que buscaba elegir el tema oficial del torneo. Esa distinción quedó en manos de “Bajo un sol y nueve franjas”.

La historia de “Te queremos ver campeón” empezó después. Según relatan Triunfo y Da Silva, la propuesta surgió de Alfredo Leirós, director del sello Variety —asociado a Canal 4—, y del relator Víctor Hugo Morales. Querían una alternativa al tema oficial. Algo con vida propia.

“La canción oficial era muy ostensiblemente una marcha militar”, le comenta Da Silva a El País. “Y Víctor Hugo, que tenía el programa Hora 25, nos dijo que no la iba a pasar. Nos pidió si armábamos algo, y pensamos en una canción para que la gente cantara en el estadio y alentara a la selección”.

Triunfo y Da Silva, amigos desde hacía años, empezaron a darle forma durante un asado. Todo comenzó con una frase: “Uruguay, te queremos ver campeón”. A partir de ahí construyeron el resto. Querían escaparles a las fórmulas de la época. “En ese momento, las canciones tenían músicas preexistentes, como ‘Uruguayos campeones’, que nació de la melodía de un tango. Nosotros queríamos, más que nada, un tema de aliento”, cuenta Triunfo. “Y el estribillo fue un batacazo”.

La grabación se hizo en los estudios Sondor con músicos de sesión. Además de Triunfo y Da Silva, participaron Rolando Fleitas —integrante de Repique y luego compañero de Jaime Roos en La Escuelita—, Rosario Vila y la cantante Lissette, encargadas de reforzar los coros.

Alberto Beto Triunfo y Roberto Da Silva en el Estadio Centenario. Foto: Gentileza Roberto Da Silva.

La canción fue editada bajo el nombre de Los Campeones, un grupo que en realidad no existía fuera del estudio. “Lo hicimos sin rostro porque si vos imponés la cara, después te van a llamar. Y nosotros no estábamos para actuar en vivo. Básicamente somos jingleros”, admite Da Silva. “Somos los tipos más populares sin cara. La gente sabe las canciones, pero no quiénes son los tipos”.

Mientras los nombres de Triunfo y Da Silva seguían en segundo plano, “Te queremos ver campeón” empezó a ganar terreno gracias a Víctor Hugo Morales y Jorge Crosa, quienes la difundían en Radio Oriental. “Ellos se pusieron la canción al hombro en Hora 25 y empezaron a darle manija. Ahí arrancó a crecer nuestro tema y el otro, ‘Bajo un sol y nueve franjas’, a desaparecer”, recuerda Triunfo.

La respuesta del público fue inmediata. La canción que había nacido como una alternativa al tema oficial empezaba a convertirse en la verdadera banda sonora del Mundialito. Pero hubo un problema. “Cuando vieron el éxito que tenía, la prohibieron en los parlantes del Estadio”, asegura Triunfo.

Festejos de Uruguay en el Mundialito 1980. Foto: Archivo El País.

La respuesta llegó desde Radio Oriental. Ante un Centenario colmado, Morales y Crosa apelaron a los miles de hinchas que seguían la transmisión con radios portátiles. Les pidieron que subieran el volumen y acompañaran la canción desde las tribunas. “¿Sabés lo que es estar en el Estadio y que 40 mil personas canten eso a la vez? Te sentís un piojito sentado en la tribuna”, recuerda Triunfo. “Fue increíble”, agrega Da Silva. “Ahí te das cuenta de que la cosa había pegado. Al final la dejaron pasar. Era peor el remedio que la enfermedad”.

A la distancia, Triunfo encuentra otra explicación para aquel fenómeno. “Cuando la gente cantaba eso en el estadio, como no se podía decir nada, era como un grito de guerra”, dice. No es un detalle menor. El Mundialito comenzó exactamente un mes después del triunfo del NO en el plebiscito constitucional de 1980. “Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea”, decía una de las estrofas de la canción. La frase iba más allá del fútbol.

Para entonces, “Te queremos ver campeón” ya había cobrado vuelo. El éxito de la canción, coinciden ambos, también estuvo atado a lo que ocurrió dentro de la cancha. El 10 de enero de 1981, Uruguay derrotó 2 a 1 a Brasil en la final del Mundialito y levantó la Copa de Oro de Campeones Mundiales.

Uruguay tras ganar la final del Mundialito de 1980. Foto: Archivo El País.

“Si Uruguay no hubiese ganado, esta canción no existiría”, asegura Triunfo. “Se juntó el resultado, el lugar y el momento”. Da Silva comparte la idea. “Si no salíamos campeones, perdía sentido. La canción quedó asociada a esa alegría”.

El tema salió en simple por el sello Variety y quedó asociado para siempre al Mundialito. También formó parte de Uruguay, campeón de campeones (1981), un disco que reunía los relatos de Víctor Hugo Morales de los siete partidos del torneo. El álbum, una práctica habitual en aquellos años, se completaba con una versión instrumental de “Te queremos ver campeón” y una canción inédita de la dupla Triunfo y Da Silva: “Uruguay campeón”.

Como toda canción popular, “Te queremos ver campeón” tuvo varias vidas. Se volvió a grabar para los mundiales de 1982 y 1990, y para la Copa América de 1995. “En total tuvo 200 mil copias vendidas”, asegura Triunfo. “Si fuera otro país, estarías hablando con un millonario. Acá, no es así”, bromea Da Silva.

Los Campeones, además, publicaron en 1983 un álbum llamado Te queremos ver bailar. Nuevamente sin rostro, el grupo ofrecía un enganchado bailable de tangos, murgas y canciones futboleras. También realizó algunos shows, aunque sus compositores mantuvieron su trabajo en el mundo de la publicidad.

Sin embargo, la canción siguió su camino. Es más: la semana pasada se editó una nueva versión a cargo de 16 músicos, entre ellos Chacho Ramos, Matías Valdez, Alejandro Balbis y Estela Magnone. Esta vez sí, “Te queremos ver campeón” abraza el candombe, la murga y el sabor tropical del que la original carecía.

“La gente la adoptó”, dice Da Silva. “Una vez fuimos al Estadio y, cuando sonó, un amigo me señaló y empezó a decir: ‘Miren que la hizo este’. La gente lo miraba y se reía, como diciendo: ‘Este está loco’”.

Las canciones populares son así: dejan de tener dueño.