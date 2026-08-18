Lo que no se vio del retorno de Daniel Carreño a Nacional: de la broma sobre Guardiola a la pregunta en bucle

Daniel Carreño fue presentado este martes en Nacional y comenzó su tercera etapa en el club tras haberlo hecho en la temporada 2002/2003 y la campaña 2007.

Segundos antes de ingresar en la sala de conferencias de la Ciudad Deportiva Los Céspedes, Carreño bromeó acerca de la cantidad de medios de comunicación que se hicieron presentes. "¿Qué viene, Guardiola?", deslizó con una sonrisa.

Después saludó a los presentes y comenzó a responder las preguntas con el foco puesto en lo inmediato, que es el cruce frente a Progreso el próximo domingo 23 de agosto en el Gran Parque Central.

Cuando le consultaron por el segundo partido que dirigirá, que será una semana después visitando a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, respondió con contundencia: "Progreso, Progreso, Progreso".

Daniel Carreño en su primera conferencia como entrenador de Nacional. Foto: Estefania Leal.

Y añadió: "Cuando sale el fixture vemos qué día es el clásico y en qué cancha es, pero en este momento nosotros vamos por Progreso. El clásico es un campeonato aparte, pero de nada sirve ir a la cancha de Peñarol si no le ganamos a Progreso. Tenemos que hacerlo, buscar de qué manera podemos levantar el nivel y ganarle a Progreso para después encarar la semana del clásico ".

Varios dirigentes se hicieron presentes en Los Céspedes para acompañar el inicio de la era Carreño, entre ellos el presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman y la adscripta a la presidencia Magdalena Giuria.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: Estefanía Leal.

Carreño dirigió este martes por la mañana su primer entrenamiento y en la jornada del miércoles tiene previsto poner el foco en la parte táctica. Asumió con el Bolso en el octavo puesto de la Tabla Anual y último en el Torneo Clausura después de caer 2-1 frente a Boston River y 2-0 ante Racing.

Sebastián Coates: "Hay gente que quiere a Nacional y trabaja en silencio, y gente con otros intereses"

Coates fue el primero en dialogar con la prensa en Los Céspedes, pero antes de ingresar a la sala intercambió unas palabras con Perchman.

Sebastián Coates, capitán de Nacional, en diálogo con el vicepresidente Flavio Perchman. Foto: Estefanía Leal.

Después, ya en pleno intercambio con los periodistas presentes, puso el foco en la unidad institucional y elogió el vínculo personal que tiene con Vairo, quien asintió con la cabeza en varias ocasiones al escuchar los conceptos del capitán tricolor.

"Aprovecho esta conferencia porque soy el capitán, responsable de mis compañeros, y la realidad es que no estuvimos a la altura tanto en el Apertura como en el Intermedio, de lo que es el club. Hay que hacerse responsable", afirmó el zaguero con evidente autocrítica por lo que vienen mostrando en cancha desde el arranque de la temporada 2026.

