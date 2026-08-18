Sebastián Coates, autocrítico en conferencia: "Somos los que entramos a la cancha y no estuvimos a la altura"

Sebastián Coates, capitán de Nacional, habló este martes en una conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y se refirió a la crisis futbolística que atraviesa el tricolor.

También dejó un concepto sobre el retorno de Daniel Carreño, quien hoy inicia su tercer ciclo al frente de la institución.

El zaguero sufrió el pasado 23 de julio "un desgarro del músculo sóleo de la pierna izquierda", según el comunicado oficial que divulgó el tricolor.

Desde entonces se perdió la vuelta frente a Tigre por los playoffs de Copa Sudamericana y los compromisos siguientes contra Progreso por la última fecha del Torneo Intermedio y frente a Boston River y Racing en el arranque del Torneo Clausura.

"Somos conscientes del momento que estamos viviendo, de lo que no conseguimos hasta ahora, de la regularidad que tampoco conseguimos con el juego. Y también que somos grandes responsables del momento, porque somos los que entramos a la cancha y los que tenemos que demostrar", dijo el capitán de Nacional al inicio de la conferencia.

"Aprovecho esta conferencia porque soy el capitán, responsable de mis compañeros, y la realidad es que no estuvimos a la altura tanto en el Apertura como en el Intermedio, de lo que es el club. Hay que hacerse responsable", continuó en la misma línea de autocrítica.

"Creo que por momentos nos está pasando que empezamos bien los partidos, pero al mínimo golpe nos caemos. Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar rápidamente, sabiendo también la exigencia de este club, donde tenemos que ganar todos los partidos. Tenemos que hacer mucha autocrítica de las cosas que no están funcionando", siguió Coates.

"Sobre todo debemos ser más regulares, más consistentes en ciertos momentos del juego, cuando quizás sufrimos algún golpe tratar de levantarnos rápido", señaló.

Consultado por la decisión de Nicolás Lodeiro de retirarse del fútbol profesional, Coates admitió: "Lo entendí porque nos explicó los motivos. No hay que decir nada más de eso, es un jugador de la casa y conoce bien al club. En mi caso, por el momento que vivimos y por mi edad, en algún momento se me pasó por la cabeza, pero me siento muy responsable por mis compañeros. Por eso estoy acá: para seguir, asumir la responsabilidad y recuperarnos lo más rápido posible".

"En Uruguay es muy difícil apostar a proyectos porque se tienen que vender muchos jugadores, se cambia el equipo, se cambian los entrenadores. Los jugadores necesitan adaptación, la liga uruguaya es difícil, tiene otras mañas, otros roces. Pero somos conscientes de que estamos en Nacional, muchas veces ese tiempo no lo tenemos. Quizás en otro momento estaría bien plantearse si habría que hacer un proyecto sin importar los resultados. En Nacional la exigencia es ganar y no quiero que suene como excusa, pero a veces se hace difícil cuando se cambia mucho de entrenadores como de jugadores. Hoy es la realidad que nos toca y tenemos que asumirla", reflexionó el capitán tricolor.

Quizás hoy nosotros necesitamos una estabilidad que no tenemos, tanto en el juego como afuera, y después los resultados vienen. Pero hoy esa estabilidad no la tenemos", señaló.

Sobre los objetivos del equipo en lo que resta de temporada, indicó: "No sé si el objetivo hoy es la Anual, primero Progreso y después planificar el resto. Creo que un objetivo a largo plazo sería ganar el Clausura".

Sobre el cambio de entrenador: "Daniel (Carreño) es de la casa. Tiene muchísima más historia que cualquiera de los jugadores que estamos acá, conoce las exigencias de Nacional. Darle la bienvenida. Aprovecho para mandarle un saludo a Jorge (Bava) y a su cuerpo técnico que trabajaron de la mejor manera, a veces el fútbol es un poco ingrato por esa cosa de los resultados que no conseguimos".

