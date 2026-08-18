Carreño, nuevo DT de Nacional: "No voy a hablar de trabajo, los voy a convencer si el equipo empieza a ganar”

Daniel Carreño asumió este martes como nuevo director técnico de Nacional y fue presentado en una conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Trabajará junto con Rodrigo Bengua como asistente técnico, Santiago Mendaña como preparador físico y Agustín Pérez como videoanalista.

"Yo siento felicidad plena por llegar a Nacional", expresó ante los medios presentes, entre ellos Ovación. Y añadió: "Siempre espero este llamado, quizá no era el momento, porque había un DT que había llegado hace poco y la posibilidad no se veía, pero uno siempre está esperándolo".

Respecto a qué lo cautivó para regresar al club: "Para volver a Nacional me motivó el escudo, esta institución es muy grande, es un honor volver a este club y vestir estos colores", expreso.

"Yo no voy a convencer a nadie si digo que voy a trabajar, esmerarse, pelearla todos juntos o cosas que se repiten. No voy a convencer de esa manera, solamente los vamos a convencer en cancha, si Nacional muestra otra cara".

Acerca de los refuerzos: "El periodo esta abierto, hay posibilidades, no tengo ningún nombre, nada que pedir por el momento. Es una posibilidad abierta y la vamos a usar si es necesario".

El grupo que encontró en Nacional

Daniel Carreño en su primera conferencia como entrenador de Nacional.

Foto: Estefania Leal.



Ante la consulta de con qué equipo se encontró, dijo: "Son pocas horas que llevo pero encontré lo que escuché en todos lados, un grupo que trabaja bien, que se esmera, que es profesional, sin divisiones, con preocupación pero parece que no alcanza, así que vamos a tener que buscar por otro lado. Vamos a hacer un trabajo no muy diferente a lo que se venía haciendo pero con nuestra impronta".

Cuando se le consultó por el clásico, enseguida interrumpió diciendo "Progreso, Progreso", haciendo alusión a que piensa en el partido del domingo por la tercera fecha del Torneo Clausura. "Interiormente juego el clásico todo el año. Desde que sale el fixture. Pero hoy estoy jugando el partido con Progreso. Pienso en Progreso, de nada sirve pensar en la cancha de Peñarol sin ganar a Progreso", manifestó.

Carreño también respondió a los cuestionamientos por sus desempeño en los últimos equipos, a lo que argumentó: “Entiendo las críticas por mis últimos pasajes pero quiero ver quien las hace y que análisis hizo. Soy uno de los técnicos que mas dirigió en Arabia Saudita. Agarré tres equipos grandes y tres chicos y con los chicos no me fue bien”.

Respecto a una de las charlas que Ovación tuvo con el DT, se le reconsultó sobre esto y dijo: "Me acuerdo de la charla, pero yo estaba en el sillón de mi casa, calmo, mirando televisión, por supuesto que ahora es otra cosa: soy el líder del equipo y el entrenador, hay analizar un poco mejor. Hay que empezar por lo básico, desde el punto de vista táctico algo ordenado, un equipo generoso desde lo físico, corredor, y en lo anímico un equipo fuerte, eso es lo que buscamos todos los entrenadores y eso vamos a trabajar".

Y añadió: "Me considero soy un psicólogo dentro del campo, aunque luego no maneje la materia fuera de la cancha, pero en la primera parte me voy a dedicar yo a motivar al equipo".

La charla con Bava

Además, confesó que tuvo una charla con el DT saliente, Jorge Bava: “Ayer tuve una charla muy linda con Jorge Bava y me habló muy bien del plantel. En estas pocas horas corroboré lo que me había dicho. No creo que este plantel merezca estar en el puesto en que está, pero hay algo que falla”.

Carreño toma el cargo con el equipo octavo en la Tabla Anual y último en el Torneo Clausura tras caer frente a Boston River y Racing en las dos primeras jornadas. Su debut oficial será el próximo domingo 23 de agosto frente a Progreso en el Gran Parque Central.

"Parece que la situación es caótica. Esto se revierte, ojalá que sea con nosotros, pero esto no es eterno. Creemos que hay una luz. No le podemos pedir nada al hincha, hoy el contagio tiene que ser de adentro hacia afuera", sostuvo en el cierre de la conferencia.

De acuerdo a los objetivos que se trazaron en la interna, en el corto plazo buscará hacer un buen clásico frente a Peñarol, a quien visitará el 30 de agosto, y luego buscará hacer una campaña perfecta en las fechas que restan del Clausura, el último tren del Bolso para ir en busca del bicampeonato.

Daniel Carreño dirigió su primer entrenamiento en Nacional este martes por la mañana

Carreño dirigió este martes por la mañana su primer entrenamiento en Los Céspedes y el Bolso difundió las primeras imágenes del técnico con la indumentaria del club. "Daniel Carreño en la Ciudad Deportiva Los Céspedes", posteó en redes sociales.