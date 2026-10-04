La “caja negra” de los pagos a ediles en todo el país: denuncias penales, demandas laborales y aportes a partidos
El caso del "narcoñoqui" en Montevideo volvió a poner el foco en las trampas de las juntas departamentales al carácter honorario de los ediles y su relación con el financiamiento de la política; el detalle de los mecanismos departamento a departamento y las observaciones del Tribunal de Cuentas
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