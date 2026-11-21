Una llamada que puede cambiarlo todo. Personas de diferente edad aguardan, en varios casos por años, que alguien del otro lado de la línea les confirme que hay un órgano o tejido compatible con ellos para ser trasplantado, lo cual debe realizarse a la brevedad.

Miedo y esperanza se cruzan en los testimonios que realizan a El País pacientes que integran la lista de espera del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), el organismo que coordina los trasplantes, cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Los pacientes destacaron la confianza en el sistema nacional, al mismo tiempo que viven la espera con incertidumbre. En 2025, último dato disponible, eran 655 los pacientes activos que integraban la lista de espera de trasplante de riñon, hígado, corazón y/o pulmón, según datos del INDT.

Guadalupe Estellano tiene 69 años, vive en El Pinar, y forma parte la lista de espera de corazón desde febrero. Desde sus 30 años tiene una insuficiencia cardíaca, pero a los 54 años su cuadro se agravó. Logró sobrellevar la situación con tratamientos y gimnasia cardíaca que realiza desde hace 10 años.

El trasplante se lo indicaron hace seis años, pero lo venía postergando. “Me jugó en contra que al ser nurse, yo estuve del otro lado. Al estar como paciente me veo en la mesa de operaciones, con el corazón fuera de mi cuerpo. Era muy difícil aceptarlo, me generaba mucha angustia. Llegó un momento que dije ‘no lo voy a hacer’, relató.

Sin embargo, todo cambió en diciembre pasado cuando le detectaron que su Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo (FEVI), un indicador del funcionamiento del corazón, era muy bajo. El valor normal de FEVI es 50% y tiene 14%.

Guadalupe Estellano. Foto: Guadalupe Estellano.

Los médicos diagnosticaron que su corazón “no tiene” más capacidad de respuesta, y que está viviendo porque tiene un cardiodesfibrilador y porque es constante con la medicación y la gimnasia cardíaca. La única opción de intervenirla ante una descompensación, agregaron, era si ingresaba a una lista de espera, que aceptó.

“Siempre estás a tiempo de decir que no cuando te llamen, pero si vas a estar en lista acordate que tenés que tener el teléfono en la mano y la valija pronta, porque en una hora tenés que estar acá”, recordó que le dijeron los médicos.

“Me da miedo (el trasplante), pero también me da miedo que me descompense y no se pueda hacer nada por haber dicho que no”, indicó Guadalupe, quien afianzó su confianza tras conocer a pacientes que se operaron con éxito. “Ahora estoy tranquila. Antes me daba hasta miedo atender el teléfono cuando era una llamada desconocida”, acotó.

No obstante, se enfrentó a otros dilemas. “Yo soy católica y me sentía media culpable pensando ‘tiene que morirse alguien para darme un corazón’. Lo hablé con mi sacerdote de cabecera, y me dijo ‘tu no vas a matar a nadie, es algo natural’”, recordó.

Paola Fontes. Foto: Paola Fontes.

Paola Fontes tiene 35 años, vive en Flores, e integra la lista de espera para trasplante de pulmón desde hace cuatro años. Padece linfangioleiomiomatosis (LAM), una enfermedad rara, de un caso por millón, que implica el crecimiento de células que forman quistes en los pulmones.

Cuando en 2013 se trató por un angiomiolipoma (tumor benigno) en un riñón notaron que tenía una mancha en el pulmón, pero no identificaron su diagnóstico.

En 2017, tras enfrentar sucesivos neumotórax (acumulación de aire fuera del pulmón y la cavidad pleural que lo recubre) dieron con la enfermedad rara. Un año después consiguió por un amparo un fármaco para detener su avance, que debe tomar de por vida. La “única cura” es el trasplante, agregó.

En 2022 optó por ingresar a la lista de espera. “O me entrego y dejo que la enfermedad me pase por arriba, o elijo vivir y hacer todo lo que pueda mientras que esté bien”, pensó Paola sobre el trasplante, que se realiza en Argentina.

“Hasta que no suceda el trasplante, voy a vivir y a cumplir todos mis sueños, cosa que cuando llega el trasplante diga ‘ya la viví toda, a ver ahora qué más me puede regalar el universo’. Y así lo he hecho”, resaltó la joven, que utiliza a diario una mochila de oxígeno.

“Estar en lista de trasplante es una incertidumbre total, es no saber cuándo va a ocurrir, no saber cuándo te van a llamar”, dijo Paola. “Yo ya sé que mis posibilidades son una que salga bien o mal. Y bueno, es lo que me tocó. Pero trato de no privarme de vivir nada”, remarcó.

Guillermina Figueredo. Foto: Natalia Rovira.

Guillermina Figueredo tiene 25 años y hace dos años está en la lista de espera de trasplante de riñón. Esta decisión le costó un año tomarla ante el impacto emocional, y “muchos miedos”, que “siguen estando”, aseguró.

Al año y medio de vida, tuvo una afectación renal por un síndrome urémico hemolítico (SUH). La joven oriunda de Melo, que hoy vive en Montevideo, mantuvo los controles médicos hasta sus 12 años. Luego realizó una vida común de adolescente, que afectó sus riñones.

Hace dos años, en medio del estrés por terminar la carrera de danza en el Sodre, entre varias tareas, fue a la emergencia por un dolor abdominal, le detectaron que sus riñones estaban atrofiados, permaneció internada en el CTI y salió con un catéter de diálisis peritoneal. En el medio se quedó sin trabajo y debió hacer un amparo, que ganó, para acceder a un fármaco.

Contar con un riñón le permitiría mejorar su calidad de vida y dejar la hemodiálisis, que se realiza desde este año, tres veces por semana, cuatro horas cada día. “Es una lista de incertidumbre, de espera, de paciencia, y de entender que si te llega esa llamada es porque tuviste la gran suerte, de que pudiste”, remarcó Guadalupe.

Fernando Rodríguez. Foto: Fernando Rodríguez.

Una situación similar vive Fernando Rodríguez de 54 años, radicado en Minas, y que también integra la lista de espera de riñón. “Estuve hasta los 48 años sin ningún tipo de enfermedades”, contó el exmilitar, con el mismo tono de sorpresa que cuando fue a hacerse la ficha médica y surgió una falla renal.

Hace un año medio se realiza hemodiálisis. Cuando comenzó esa etapa su hija le dijo que debía buscar el trasplante. “Estuve ahí. Cuando pasa todo de golpe no tenés mucho conocimiento de lo que es el ingreso a la lista de espera”, contó.

“Hoy me estoy adoptando mucho y la voy llevando de la menor manera, con la ilusión de que el tratamiento se pueda revertir con que tenga un posible donante”, agregó Fernando. “Todos están esperando su posible trasplante. Es lindo tener la oportunidad de que te toque”, remató.

"Fuga de muertes encefálicas"

En Uruguay, toda persona es donante salvo que exprese lo contrario, de acuerdo a la ley 18.968. Como los órganos deben estar oxigenados, pueden donarlos aquellos con muerte cerebral o encefálica en CTI —un 1% de fallecidos en cuidados intensivos— o los que mueren en emergencia con ventilación mecánica. El trasplante implica una múltiple coordinación que lidera el INDT.

En 2025, último dato disponible, hubo 163 trasplantes de órganos, por encima del registro de 2024, y 62 donantes reales de órganos, la cifra más baja desde 2021, informó El País en febrero. Al mismo tiempo, la lista de espera de órganos, como de córnea (tejido), no ha parado de crecer tras la pandemia de covid.

Si bien Uruguay ostenta una de las mejores tasas de trasplantes de América Latina, desde el INDT detectaron que la cifra de donantes reales podría ser mayor si se logra una mejor detección a nivel de los hospitales.

Para revertir la “fuga de muertes encefálicas”, como lo describió Mario Godino, subdirector del INDT, se impulsa una red nacional de donación. Si bien esta estructura está prevista en la ley 18.719, de 2010, nunca se implementó porque no se reglamentó, algo que se busca hacer ahora.

El plan es que en todas las instituciones, sobre todo en los centros que reciben traumatizados o tienen CTI, haya referentes que sean financiados por los prestadores y capacitados por el INDT que estén abocados a detectar posibles donantes.

Está previsto que comience un plan piloto de referentes en Canelones, y que luego expandirlo a otras zonas. “El objetivo que nos pusimos es aumentar un 20 % la tasa de donación, por lo menos en el primer año”, dijo la directora del INDT, Adriana Tiscornia, a El País.

Adriana Tiscornia y Mario Godino en la sede del INDT. Foto: Leonardo Mainé.

Unas 1.000 personas aguardan trasplante de cornea

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ha advertido en el Parlamento sobre la lista de espera de córnea, la más abultada del INDT, que bordea los 1.000 pacientes. "Es la que más nos preocupa", destacó Tiscornia.

El nudo en este caso es que no se está llegando al interior del país, resaltó Godino. El banco de tejidos está en Montevideo, y no se cuentan con recursos para llegar a todo el país. Con la red de donación citada se buscará que el referente capacitado logre extraer el globo ocular para enviarlo a Montevideo, donde se extraería la córnea.