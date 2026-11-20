Tras varios días de problemas en la recolección de residuos , el Ministerio de Salud Pública (MSP) pidió información a la Intendencia de Montevideo (IMM) sobre la acumulación de basura en espacios públicos, informó Subrayado y confirmó El País con fuentes de la cartera.

Esta solicitud de información a los gobiernos departamentales es habitual ante situaciones similares, ratificaron las fuentes. Este martes en la Cámara de Representantes, el ex subsecretario del MSP y actualmente diputado nacionalista José Luis Satdjian, pidió al ministerio que realizara un monitoreo y control de la situación sanitaria de la capital.

En declaraciones a El País, Satdjian había afirmado que "la basura en Montevideo es también un problema de salud pública" porque favorece la presencia de ratas, con riesgo de leptospirosis. Mientras que los restos orgánicos también suelen atraer moscas e insectos, los cuales pueden contaminar superficies y alimentos.

José Luis Satdjian en "En Clave País". Foto: Nahuel Arrue/El País

El legislador apuntó además que la IMM es “democrática en su ineficiencia” y que “trata peor” a los más vulnerables, dado que en los “barrios alejados" de Avenida Italia se reportan los peores índices de recolección y acumulación de basura.

El plan de la intendencia

El director de Gestión Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, ha reconocido que en las últimas semanas la IMM tuvo problemas para cumplir con el vaciado de los contenedores. Los barrios más afectados al momento son Villa Española, Maroñas, Punta Gorda, Carrasco Norte y Belvedere, según los registros de la intendencia.

Por este motivo, este miércoles se anunció el refuerzo de dos programas de limpieza: Zona Limpia y Nuestro Barrio Limpio. Lo hará con "equipos de trabajo, maquinaria, camiones y motocarros para ampliar las tareas de limpieza en los ocho municipios de Montevideo", según informó en un comunicado.

Según la comuna, este operativo "continuará fortaleciéndose durante los próximos días y se mantendrá hasta fines de noviembre". A partir de ahí habrá una conexión con el Plan Fiestas, que se extenderá hasta el 15 de enero. Este último es un programa de refuerzo de la limpieza "para atender el incremento de los desechos" que se genera entre las fiestas de fin de año y Reyes.

Contenedor de basura desbordado este martes 10 de noviembre de 2026. Foto: Leonardo Mainé

En entrevista con Desayunos Informales (Teledoce), Herou manifestó que se está "conversando mucho" con los funcionarios del sector Limpieza "para que el servicio se vuelva a dar con normalidad". Según dijo, hay "algunos niveles de ausentismo importantes". "Algunos días", explicó, en este rubro hay "más de 40% de ausentismo". Lo normal, aclaró, es "más de 30%". Herou no mencionó que haya "intencionalidad" en el marco de un tire y afloje con Adeom , que se ha extendido más allá de la negociación salarial.

También reconoció que la flota de camiones de carga lateral "en un porcentaje muy alto tiene muchos años" y que "en la calle hay 20 camiones trabajando" cuando "tendría que haber entre 24 y 25". Por este motivo la IMM tiene previsto hacer una "inversión especial para comprar nuevos camiones", que alcanza los US$ 60 millones.