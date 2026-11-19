Barrios como Villa Española, Maroñas, Punta Gorda, Carrasco Norte y Belvedere amanecieron este jueves con los contenedores sin ser vaciados hace al menos cinco días. Según el ranking que actualiza la Intendencia de Montevideo (IMM), en esas zonas predominan los colores rojo y negro, que corresponden a contenedores que no se levantan hace cinco y seis días o más, respectivamente.

En total, en Montevideo, la acumulación promedio es de 3,8 días, y la media móvil de los últimos tres días es de 3,65. La IMM ha reconocido que en las últimas semanas tuvo problemas para cumplir con el vaciado de los contenedores.

Por este motivo, en las últimas horas anunció que reforzó dos programas de limpieza para intentar solucionar la situación. Se trata de los programas denominados Zona Limpia y Nuestro Barrio Limpio, y lo hará con "equipos de trabajo, maquinaria, camiones y motocarros para ampliar las tareas de limpieza en los ocho municipios de Montevideo", según informó en un comunicado.

"El despliegue tiene especial foco en los barrios donde la recolección y el vaciado de contenedores públicos se han visto más afectados. Los equipos trabajan en el retiro de residuos acumulados, la limpieza de los entornos de los contenedores y la atención de puntos donde se registra una disposición inadecuada de residuos", añade el escrito.

Recorrida por contenedores de residuos desbordados de basura luego de las fiestas de Navidad, por paro de Adeom en medio de la negociacion de un nuevo acuerdo salarial, en el barrio Sayago de Montevideo, ND 20251226, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Según la IMM, este operativo "continuará fortaleciéndose durante los próximos días y se mantendrá hasta fines de noviembre". A partir de ahí habrá una conexión con el Plan Fiestas, que se extenderá hasta el 15 de enero. Este último es un programa de refuerzo de la limpieza "para atender el incremento de los desechos" que se genera entre las fiestas de fin de año y Reyes.

Ausentismo de hasta 40% y camiones viejos entre los motivos de la demora en la recolección de basura

El director de Gestión Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, reconoció que la capital está atravesando un problema en la recolección de residuos y explicó cuáles son los motivos que han llevado a demoras en el vaciado de los contenedores.

En entrevista con Desayunos Informales (Teledoce), Herou manifestó que se está "conversando mucho" con los funcionarios del sector Limpieza "para que el servicio se vuelva a dar con normalidad". Esto porque, según dijo, hay "algunos niveles de ausentismo importantes". "Algunos días", explicó, en este rubro hay "más de 40% de ausentismo". Lo normal, aclaró, es "más de 30%".

Herou no mencionó que haya "intencionalidad" en el marco de un tire y afloje con Adeom que se ha extendido más allá de la negociación salarial. De todas formas, dijo que se podría "abordar con horas extra" para cubrir a la gente que falta, pero el sindicato dispuso en una reciente asamblea que no haría más.

También reconoció que la flota de camiones de carga lateral "en un porcentaje muy alto tiene muchos años" y que "más de la mitad" ya superó el "tiempo razonable de uso". "En este momento en la calle hay 20 camiones trabajando, tendría que haber entre 24 y 25", apuntó.

Por este motivo la IMM tiene previsto hacer una "inversión especial para comprar nuevos camiones", que alcanza los US$ 60 millones.

En el corto plazo, para superar el problema actual, hay "maquinaria pesada, camiones de carga trasera y camiones privados" trabajando para la comuna.

De todas formas insistió en que el problema está en el sistema de recolección de residuos mayoritario en la ciudad, porque "de mayo a octubre no teníamos problemas de vaciado y sin embargo veíamos muchos contenedores con una heladera al costado o un contenedor vacío rodeado de residuos". La IMM espera que con el nuevo sistema de recolección casa por casa este problema se elimine, porque los contenedores solo deberían estar en la vía pública a la hora en la que se supone que pasa el camión.