La Justicia investiga el secuestro, y tortura de una persona a la que le cortaron los dedos por presuntas deudas de drogas y la disputa por una casa en Jardines del Hipódromo. Por el caso hay hasta ahora dos imputados que apelaron la formalización de la investigación contra ellos y dos personas requeridas, una de ellas menor de edad.

A mediados de setiembre, la víctima concurrió al almacén de uno de los imputados. Allí lo metieron para adentro, lo golpearon y lo ataron. Posteriormente lo subieron a un camión y lo llevaron a una leñería cercana.

Según el relato de la víctima, en ese lugar cinco personas empezaron a golpearlo, a decirle “que estaba de vivo” y amenazar a su familia. Las torturas continuaron hasta que una de ellas puso un tronco delante y lo obligó a poner las manos encima. Cuatro personas lo sujetaron, mientras que el restante comenzó a amputarle los dedos.

Con un machete y un objeto contundente utilizado para golpear el cuchillo desde arriba, le cortaron el dedo índice, medio y anular de una mano, y todos los dedos de la otra salvo el pulgar.

Por el hecho, hay dos imputados por los delitos de lesiones gravísimas y privación de libertad: uno le habría amputado los dedos a la víctima, mientras que el otro habría sido uno de los que la sujetó. Los dos fueron enviados a prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación.

Sin embargo, ambos apelaron la imputación aduciendo que no habría elementos suficientes para adjudicarle a ellos la autoría de los delitos.

Además, fuentes policiales dijeron a El País que está identificada y requerida la persona que habría manejado el camión hacia la leñería, y un menor de edad que habría participado en las torturas. El quinto partícipe denunciado por la víctima aún no fue identificado.

Hasta ahora la justicia se centró en probar los hechos ocurridos en la leñería. Sin embargo, durante la audiencia de imputación se mencionó que la víctima fue secuestrada a raíz de una disputa por una casa de la que los imputados quisieron apropiarse. Todavía no está claro si la víctima era dueña, ocupante de la casa o simplemente se opuso a que los implicados se quedaran con el inmueble.

El abogado de la víctima, Juan Fernández Lecchini, dijo a El País que ha conocido casos en otros barrios en los que delincuentes intentan quedarse con casas cuyo dueño no está claro, por lo que no descartó estar ante una situación similar.

Por otro lado, fuentes policiales dijeron a El País que el imputado por cortarle los dedos a la víctima es un conocido narcotraficante de Jardines del Hipódromo que tiene varios comercios en la zona como fachada. Para los investigadores, los imputados le habrían cortado los dedos a la víctima por deudas por drogas.

Según las fuentes de la investigación consultadas, a causa del temor, la víctima estuvo muy reticente en hacer la denuncia de parte, una instancia necesaria para que la Justicia investigue el delito de lesiones. En el barrio, señalaron las fuentes, hay varios consumidores con partes de su cuerpo apuntadas por deudas, que no se animan a hacer una denuncia.

Fernández Lecchini dijo a El País que hasta ahora el objeto de la investigación han sido las torturas sobre la víctima, por lo que todavía no se abordó si el caso estuvo relacionado al narcotráfico. Además, sostuvo que no le consta que su defendido tuviera deudas por drogas.

El abogado pedirá a la fiscal Cecilia Ronco la incorporación de un testigo de identidad reservada que puede dar más detalles del caso. Además, solicitará a la Fiscalía de menores que conduzca al menor identificado.

Tras el ataque, aparecieron publicaciones en redes sociales con más amenazas a la víctima. Los posteos fueron eliminados, pero Fernández Lecchini pedirá incorporarlos al expediente. Además restan hacer pericias sobre el machete que fue incautado, dijo el abogado

Otros casos

A mediados de octubre, un hombre denunció que fue maniatado y torturado por personas que pretendían quedarse con su vivienda, ubicada en Capitán Tula y 2 de Febrero, en Casavalle. Por el caso, una persona fue imputada por el delito de privación de libertad.

La defensa del único imputado sostuvo que la víctima no era propietaria del inmueble y que su cliente la había inmovilizado durante un supuesto brote psicótico para protegerse y evitar daños en la casa. El fiscal Ricardo Lackner rechazó esa versión y afirmó que la discusión sobre la propiedad no justificaba la privación de libertad. La Justicia imputó al sospechoso y dispuso 90 días de prisión preventiva.

Unos días antes, en Peñarol, la Policía encontró a un hombre de 29 años encadenado a una pared dentro de una boca de venta de pasta base. La víctima denunció que llevaba tres días cautiva, sin poder alimentarse, dormir ni ir al baño, por deudas vinculadas al consumo de drogas. El hallazgo ocurrió durante un allanamiento en el que se buscaban dos cuerpos presuntamente enterrados en el predio. Bomberos excavó el terreno y demolió la casilla, pero no encontró restos humanos.