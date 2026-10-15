La Policía buscaba cuerpo de adicto desaparecido y se encontró con un hombre encadenado en una boca de droga

La Policía encontró este jueves a un hombre encadenado en una boca de pasta base en el barrio de Peñarol. El hombre apareció cuando los efectivos realizaban un allanamiento por un homicidio ocurrido en junio y a la vez buscaban los cuerpos enterrados de dos personas desaparecidas.

A media mañana, la Policía ingresó a la fuerza en una casilla de chapa ubicada en Pasaje Vecinal B y Pasaje 2, a cuadras de Camino Casavalle y Camino Coronel Raíz.

Dentro encontró a una persona sujeta a la pared con una gruesa cadena. El hombre relató a los efectivos que llevaba tres días privado de su libertad sin poder alimentarse, dormir o ir al baño. La persona contó que estaba en esa situación por deudas derivadas del consumo de drogas.

El hombre, de 29 años y con un antecedente penal, fue liberado, atendido por médicos y puesto a disposición de la Fiscalía.

A su vez, en la pieza fue detenido otro hombre, también de 29 años, con dos antecedentes penales y que ahora está siendo investigado por privación de libertad.

En el allanamiento, la Policía incautó un revólver, seis cartuchos, una piedra de pasta base, dinero en efectivo y una balanza de precisión.

La casilla estaba edificada a los pies de un terraplén de tupida vegetación, por el que pasan las vías del tren. El lugar está a escasos metros de las casas de otros vecinos, y de un pequeño parque infantil con juegos.

Según supo El País, efectivos del Departamento de Personas Ausentes de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado llegaron al lugar porque tenían información de que había dos cuerpos enterrados en el predio de la casilla.

Uno era de una persona desaparecida desde el 31 de agosto, que fue individualizada por los informantes de la policía por su apodo. Según la investigación esta persona habría sido asesinada y luego enterrada por deudas por la compra de droga.

El otro cuerpo que presumiblemente estaba allí no fue identificado por los informantes.

En paralelo, efectivos del Departamento de Homicidios que trabajaban en coordinación con la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado también llegaron al lugar para allanar la pieza a raíz del homicidio ocurrido en junio.

Al entrar en la casilla, el hombre encadenado les dice por su cuenta que escuchó que podría haber cuerpos enterrados en el lugar también por deudas por drogas.

La Policía informó a Fiscalía, que ordenó excavar el terreno. Una retroexcavadora de la Dirección Nacional de Bomberos ingresó al pasaje sobre el mediodía y estuvo hasta las 16:00 horas removiendo el suelo bajo la mirada de varios vecinos curiosos.

Los bomberos demolieron la casilla y retiraron varios metros de tierra pero se retiraron sin resultados.

Una hipótesis que maneja la Policía es que los delincuentes que manejaban la boca querían sacarle información a la persona que tenían encadenada, y lo amenazaron diciéndole que iba a terminar muerto como otras personas que estaban enterradas en el lugar.

A su vez, fuentes de la investigación consultadas por El País, aseguraron que es usual que los cuerpos de adictos asesinados sean desenterrados y llevados a otro lugar cuando entra a circular el rumor sobre su localización.

El homicidio que en parte motivó el operativo de este jueves, ocurrió el 14 de junio en la esquina de Longfellow y Chamberlain, a unas cuadras de la casilla allanada.

Ese día, un hombre de 22 años fue asesinado durante un ataque a balazos contra una vivienda. Horas después del crimen, un adolescente alertó a la Policía sobre la posible muerte de un amigo en el lugar. El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente. Los investigadores hallaron 20 vainas y numerosos impactos de bala en la fachada, la puerta y una ventana de la casa. También incautaron cartuchos y envoltorios de pasta base.