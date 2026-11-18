El presidente Yamandú Orsi autorizó días atrás que el Ministerio de Relaciones Exteriores venda las propiedades estatales destinadas a las residencias de los embajadores de Uruguay en Perú y España, ubicadas en Lima y Madrid, respectivamente, en el marco de una política de ahorro que definió Cancillería hace un año.

El gobierno resolvió la venta de los inmuebles tras valorar que “desde hace tiempo no están siendo utilizados en toda su capacidad y su mantenimiento resulta oneroso”, según señalan las respectivas resoluciones, fechadas el viernes 13 de noviembre, a las que accedió El País.

En el caso de la residencia del embajador en España, Bernardo Greiver, el Poder Ejecutivo definió “convocar a un procedimiento público” para la venta del inmueble, propiedad del Estado uruguayo.

Mientras que, en el caso de la residencia de la embajadora en Perú, Silvana Montes de Oca, se resolvió “convocar un procedimiento competitivo público”.

La decisión de vender estos inmuebles se tomó tras valorar un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como las condiciones adecuadas para trasladar las residencias oficiales. Una vez que se concrete la venta, los embajadores pasarán a vivir en viviendas alquiladas, como ocurre en varias sedes diplomáticas.

Por lo tanto, “no resultando conveniente mantener dicho bien en el patrimonio del Estado, se considera oportuno, por razones de buena administración, dar inicio al procedimiento correspondiente para su venta”, añade la resolución.

En febrero, Búsqueda informó que Cancillería había resuelto vender las residencias oficiales de Lima, Madrid y Washington D. C. para reducir gastos. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, había declarado al mismo medio en esa oportunidad que tenía identificados dos o tres locales “de mucho valor, que no están siendo utilizados, que se pueden vender”.

A partir de dos decretos, uno de diciembre pasado y otro de enero de este año, el gobierno resolvió fusionar partidas destinadas a diplomáticos, tanto en embajadas como en residencias. También estableció limitaciones a la contratación de personal y a los fondos asignados a las embajadas, entre otras medidas de ajuste.

Desde Cancillería indicaron a El País que la venta de estos inmuebles no significa que se achique el vínculo de Uruguay con ambos países, sino que está vinculado con los costos y el mantenimiento de dichas residencias.

Además puntualizaron que la autorización de la venta no implica que esta operación ocurra a la brevedad. Y que, con lo recaudado —se prefirió no estimar cuánto dinero—, se podrían adquirir otros inmuebles.