En la Mesa Política de este lunes, las autoridades del Frente Amplio (FA) analizaron los principales lineamientos del Plan Político que llevará adelante la fuerza política de cara a 2027-2028. El documento, al que accedió El País y que será presentado en el próximo Plenario Nacional, que tendrá lugar este sábado 21 de noviembre, plantea tres ejes estratégicos de trabajo: uno vinculado al vínculo entre la fuerza política y el gobierno; otro a las “alianzas y construcción de mayorías sociales y políticas”; y el último hace referencia al fortalecimiento del lazo con la sociedad.

En relación con el primer eje, el plan pone énfasis en la necesidad de “fortalecer los mecanismos de coordinación, intercambio y construcción política entre el FA y el Poder Ejecutivo”.

“(Hay) que definir prioridades compartidas, identificar hitos de gestión y construir un relato político que permita comunicar y poner en valor los logros del gobierno, desde la identidad y el rol propio de la fuerza política”, se resume. Como ejemplo, se menciona la articulación en torno a los principales puntos de la Rendición de Cuentas.

En suma, se busca identificar “asuntos estratégicos en los que la fuerza política debe involucrarse”, pero también “realizar seguimiento, contribuir a la elaboración de propuestas”, con el objetivo de “generar respaldo político y social”.

“Construcción de un relato”

En otro pasaje del documento, se plantea como “desafío central” la construcción y comunicación del “relato político” en torno a los logros del gobierno, así como la definición del papel que debe desempeñar el FA en ese proceso.

“La comunicación de la gestión no puede quedar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo. La fuerza política tiene que desarrollar una capacidad propia para explicar las decisiones, poner en perspectiva los avances, vincularlos con el programa frenteamplista y transmitir su significado político. La fuerza política debe contribuir a que la ciudadanía comprenda no solamente qué está haciendo el gobierno, sino hacia dónde busca conducir al país y qué proyecto de sociedad está detrás de sus decisiones”, considera el FA.

Para la fuerza política, el relato debe profundizar en la idea de que el actual gobierno frenteamplista gestiona en una coyuntura particular, marcada por las condiciones y los desafíos que presentan los escenarios nacional, regional e internacional.

En cuanto a la concentración de esfuerzos, entre los principales ejes de trabajo se destacan la recuperación económica, la distribución de la riqueza, la mejora de los ingresos, la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento del Estado en seguridad pública y el avance hacia un “sistema más justo, solidario y sostenible en seguridad social”.

Papel del presidente Orsi

El documento también plantea la necesidad de elaborar un marco político que permita al FA fortalecer la figura del presidente de la República, Yamandú Orsi, como referente político.

“Merece una consideración particular el desarrollo de la figura política de Orsi y su proyección más allá del ejercicio de la Presidencia. Es importante que desde el FA se contribuya a fortalecer una imagen presidencial que trascienda el mandato y que quede asociada a una característica especialmente valiosa de la tradición democrática uruguaya: la capacidad de fortalecer la convivencia democrática, el diálogo entre diferentes y el reconocimiento de las instituciones como espacios comunes”, se apunta.

Y se agrega: “Orsi ha expresado esta orientación en distintas acciones concretas. Estas acciones no deben ser consideradas únicamente como gestos protocolares. Constituyen un perfil presidencial que reivindica la convivencia democrática como un valor político central, en un contexto internacional marcado por la polarización, la fragmentación y el debilitamiento de los consensos democráticos. Se trata de poner en perspectiva esas acciones, darles significado político y contribuir a que se consoliden como parte de una identidad presidencial reconocible y valorada. No supone abandonar las diferencias políticas ni renunciar a la confrontación democrática de proyectos. Por el contrario, implica demostrar que es posible defender con firmeza una orientación política y, al mismo tiempo, preservar los espacios de diálogo, respeto institucional y convivencia”.

Herencia y regreso al poder

En referencia al gobierno anterior, se recuerda que el FA volvió al poder luego de cinco años de “administración encabezada por el Partido Nacional, que interrumpió el ciclo progresista iniciado en 2005”.

Entre las principales críticas al gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, se menciona el otorgamiento del pasaporte de “manera irregular” a Sebastián Marset, “la destrucción de documentos públicos vinculados al episodio y el ocultamiento de información al Parlamento”.

Además, el informe cuestiona episodios como el caso Alejandro Astesiano y la contratación del astillero español Cardama para la construcción de las patrullas oceánicas, entre otros asuntos de controversia política.

En otro orden, se recuerda que la victoria electoral de 2024 fue por 100.000 votos, “después de una campaña que buscó ampliar su base de apoyo y recuperar la confianza de sectores que, habiendo acompañado anteriormente al FA, no lo habían votado en 2019”.

“Una parte importante de la estrategia estuvo orientada a conquistar el voto indeciso y a recuperar sectores del centro político que podían considerar agotado el proyecto frenteamplista, tener dudas sobre su propuesta o haber optado por un voto de castigo en la elección anterior. La victoria fue significativa, pero no se tradujo en mayorías parlamentarias en ambas cámaras. El gobierno asumió sin mayoría propia en la Cámara de Representantes, lo que condiciona su capacidad de aprobar iniciativas legislativas y obliga a construir acuerdos”, sostiene el FA.

Además de referirse a la coyuntura internacional, el documento identifica algunas limitantes y particularidades del actual ciclo frenteamplista. Entre ellas, menciona las restricciones económicas que condicionan las posibilidades de acción del gobierno y la ausencia de figuras históricas de la fuerza política, como Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica, fallecidos en los últimos años, entre otros factores.

“A diferencia de las primeras administraciones frenteamplistas, (el actual gobierno) no cuenta con una economía internacional particularmente favorable, enfrenta restricciones fiscales importantes y debe responder a problemas estructurales que se han profundizado, entre ellos la presencia del crimen organizado y el narcotráfico. Esto no debe convertirse en una explicación permanente de las dificultades ni en una justificación anticipada de los resultados. Tampoco puede llevar a resignar las expectativas de transformación que dieron origen al proyecto frenteamplista. Por el contrario, caracterizar adecuadamente el contexto es una condición para identificar las oportunidades, definir prioridades y construir una estrategia política realista y ambiciosa”, resume la Presidencia del FA en sus lineamientos estratégicos de cara al futuro.