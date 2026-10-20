La 711, de Felipe Carballo, cuestionó la resolución del Congreso del FA para limitar las colectoras de votos

Compromiso 711, el sector liderado por el senador Felipe Carballo y que tiene su origen en la lista fundada por el exvicepresidente Raúl Sendic, emitió un comunicado para cuestionar una de las decisiones adoptadas en el último Congreso del Frente Amplio (FA) que lo afecta directamente.

En una declaración, la agrupación política manifestó su “preocupación” por lo resuelto “en relación con la multiplicidad de hojas de votación en el sistema de sublemas”, conocidas como colectoras de votos, un mecanismo que desde hace tiempo genera incomodidad y malestar en buena parte de la dirigencia del FA.

“La unidad no significa dejar de expresar nuestros desacuerdos. Está bien intercambiar y analizar si es primordial mejorar las reglas electorales, pero es necesario considerar que las agrupaciones y los acuerdos que actuaron dentro de las reglas vigentes, son expresiones legítimas de participación política. Detrás hay militancia, organización, trabajo territorial y ciudadanos que ejercieron libremente sus opciones. Sus votos y su contribución a la representación del Frente Amplio merecen respeto”, apuntó la 711.

El sistema de colectoras o “aspiradora” de votos consiste en abrir decenas y hasta centenas de hojas de votación para acumular una importante cantidad de votos para el Senado —no se aplica a Diputados—. Se trata de una estrategia electoral que algunos dirigentes comenzaron a utilizar particularmente a partir de 2019.

Bajo el paraguas “Baluarte Artiguista”, la Vertiente Artiguista en acuerdo con Humberto Castro abrió más de 100 hojas de votación ese año, lo que le permitió llegar a tener dos bancas en el Senado, sin ningún diputado.

Para 2024, Castro volvió a apelar a la misma estrategia, esta vez tras acordar con La Amplia, el sector de la vicepresidenta Carolina Cosse. Bajo el sublema Sumemos presentó 398 hojas de votación —en acuerdo con Espacio Uruguay, del dirigente canario Yamandú Costa— y la alianza entre las tres agrupaciones acumuló 110.000 votos.

El objetivo, como señaló en un trabajo el Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales, es “ganar bancas en el Senado por cocientes decrecientes (el sistema de asignación de escaño primero considera los lemas, luego los sublemas y finalmente las listas).

“La estrategia no sólo supone inscribir listas en la Corte Electoral, sino también distribuirlas y lograr que los votantes las introduzcan en la urna. Por esa razón, toda colectora requiere de la activación de recursos en materia de militancia, distribución y difusión de las hojas de votación. La colectora fue interpretada por analistas y políticos como una estratagema oscura porque incrementa dramáticamente la oferta de hojas de votación del partido, generando confusión y poca transparencia sobre el destino final del voto”, se describió.

Sin embargo, en las elecciones de 2024 fue el senador Felipe Carballo quien replicó la ingeniería electoral utilizada cinco años antes por Castro. El legislador se presentó como candidato al Senado con 115 hojas de votación dentro del sublema Por un Uruguay para la Gente y finalmente accedió a una banca.

Las estrategias de tipo colectora implementadas en 2024 representaron el 63% de las hojas de votación del FA en todo el país: 565 de un total de 896. También el Partido Socialista acordó con Diego Olivera, dirigente de Brazo Libertador, y desplegó su propia colectora de votos, con 52 hojas de votación que sumaron 14.800 votos para el Senado.

Para las elecciones departamentales, se produjeron cambios en las alianzas. Carballo acordó con Castro y el dirigente canario Yamandú Costa —a nivel nacional lo habían hecho con La Amplia— la conformación de Compromiso Sumemos Uruguay, espacio que con la estrategia de sumar la dispersión de líderes locales obtuvo 200.000 votos y unas decenas de ediles en todo el país.

La decisión del Congreso

Luego de que el Plenario Nacional propusiera crear una comisión para analizar y adoptar una resolución sobre la “situación de superpoblación de listas electorales”, este sábado el Congreso del Frente Amplio aprobó una moción que sostiene que ese mecanismo electoral “debilita la vida orgánica e introduce lógicas de competencia ajenas a la tradición frenteamplista”.

“Lejos de sintetizar la diversidad, fragmenta y diluye su identidad política, dificulta al electorado la comprensión de las distintas opciones y afecta la credibilidad de la fuerza política”, señala el texto.

A su vez, se planteó como objetivo de la comisión reducir la cantidad de hojas de votación para “priorizar el proyecto colectivo por sobre la acumulación puramente sectorial o personal”, mediante la definición de límites y requisitos organizativos claros para su habilitación, de modo de evitar confusiones en el electorado.

En respuesta a la resolución aprobada, el sector de Carballo defendió el mecanismo utilizado y reivindicó que su accionar fue legítimo, “bajo reglas ya existentes”.

En su declaración, Compromiso 711 cuestionó la forma en que se abordó el tema durante el Congreso y advirtió que la redacción final de la resolución deja bajo cuestionamiento ético a distintos sectores y dirigentes de la coalición de izquierda.

“Podemos buscar mecanismos para mejorar la información al electorado y fortalecer la vida orgánica, sin considerar que la diversidad de expresiones constituye, por sí misma, una amenaza para nuestra fuerza política. La forma en que se trató el tema y el resultado de la redacción final ponen un manto de cuestionamiento ético sobre varios sectores, agrupaciones y entrañables compañeros. El éxito electoral y el acceso al gobierno descansan en la manifestación electoral de las diferentes listas. No defendemos una herramienta electoral como un fin en sí mismo: defendemos el derecho de las distintas agrupaciones a organizarse, participar y contribuir al proyecto colectivo sin perder su identidad”, concluye el comunicado.

Como lo había planteado el Plenario y confirmó el Congreso, la comisión creada deberá elevar una propuesta en diciembre de 2027.