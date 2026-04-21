Sector del FA denuncia "traición": rompe con el Partido Socialista y apunta contra Gonzalo Civila

El Movimiento Brazo Libertador del Frente Amplio emitió un comunicado en el que anuncia el quiebre de su alianza estratégica con el Partido Socialista (PS), denunciando lo que califican como una "traición profunda a la ética militante" y "a los principios de la izquierda uruguaya".

El sector, que fue importante en la estructura territorial durante los últimos comicios de las elecciones nacionales de 2024, asegura haber "agotado las instancias de diálogo orgánico" antes de hacer pública una ruptura que impacta directamente en la interna del oficialismo.

Además, apuntaron contra el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila, exsecretario general del PS. Desde el movimiento lo señalan como el responsable de una "exclusión" que "deja sin representación real a los miles de militantes que sostuvieron la plataforma electoral del sector".

Según el texto, la decisión de romper el vínculo surge tras constatar que "las demandas del pueblo organizado fueron desplazadas, a pesar del peso electoral que el grupo volcó en las urnas para asegurar la banca en el Senado y la proyección hacia el Poder Ejecutivo".

El peso de los 14.830 votos y la banca en el Senado

La base del reclamo radica en el aporte electoral que el Movimiento Brazo Libertador realizó en las pasadas elecciones nacionales. Según detallaron, la organización movilizó a 14.830 votantes, un caudal de voluntades que definen como la "columna vertebral" que permitió al Partido Socialista conquistar su representación en la Cámara de Senadores.

Para el movimiento, este caudal de votos "no se ha traducido en una participación efectiva", lo que consideran "un despojo de la representación ganada en el territorio y en la lucha cotidiana de las bases frenteamplistas".

Pablo Oribe y Gonzalo Civila del Partido Socialista Foto: Partido Socialista

"Representatividad traicionada"

El comunicado enfatiza que el conflicto no se centra en una disputa por "cuotas burocráticas" o cargos administrativos, sino en una interpelación profunda sobre la "representatividad traicionada". Al hacer responsable directo de esta situación a Gonzalo Civila, el Movimiento Brazo Libertador traslada la presión a la cúpula de la coalición de izquierda.

En este sentido, exhortaron formalmente a las autoridades del Frente Amplio a tomar nota de la situación "con carácter de urgencia" y a "implementar las rectificaciones necesarias para evitar la consolidación de esta exclusión política".

Personas con banderas del Frente Amplio. Foto: Estefanía Leal.

"Fuimos el grupo más votado del sublema por eso el Partido Socialista sacó un senador con los votos de nosotros", dijo a El País Diego Olivera, secretario general del Movimiento Brazo Libertador. "Yo fui candidato al Senado en todo el país y en otros departamentos sacamos Senado propio, pero con el sublema del PS", agregó.

Olivera explicó que su sector tuvo "aproximadamente cerca de 58 listas en todo el país". "Yo era el primer candidato por Brazo Libertador Y en acuerdo con el PS integraba el décimo lugar al Senado en la lista del partido", concluyó.