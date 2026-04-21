Delgado decide no asistir al acto del 1° de mayo y PN refuerza crítica a gobierno en documento sobre seguridad

Desde hace varios años, Álvaro Delgado concurre al acto del 1° de mayo del Pit-Cnt por el Día Internacional de los Trabajadores. Pero en esta oportunidad la situación es distinta porque, por primera vez, es el presidente del directorio del Partido Nacional. Por eso, después de que comentara esto en la sesión del lunes, lo que hizo que algunos presentes expresaran su posición en contra —aunque se le dio libertad de acción—, comunicó a El País que no asistirá.

Delgado indicó a El País que su persona es “indisoluble” de la presidencia del directorio del Partido Nacional dado que es un puesto a “tiempo completo”. Antes, cuando ocupó otros cargos como diputado o senador, concurrió al acto del 1° de mayo “a título personal”. Algo que ahora, señaló, no puede hacer. “Tengo la responsabilidad de representar a un colectivo y, en este contexto y en función de lo que siento, decido no ir”, añadió.

Su postura de no concurrir es por una “ideologización y radicalización del Pit-Cnt, que ha sido crítico” con el Partido Nacional. Además, Delgado marcó distancia con la cúpula de la central sindical, con la que hay una “diferencia de acción e ideología muy notoria”. La decisión de no asistir, aclaró, “no quiere decir que no se está a favor de los derechos de los trabajadores”, es más, acudirán otros representantes de su fuerza política.

Se trató de la primera sesión que hizo el Partido Nacional en el interior, en su búsqueda de reafirmar que está presente en todo el país. Fue el turno de San José. Delgado calificó la jornada como un “día histórico” y “sin precedentes”. Entre los principales asuntos que se trataron estuvo la evaluación del Plan Nacional de Seguridad del gobierno —se votó un informe interno crítico a las medidas presentadas— y la conmemoración de los 190 años del Partido Nacional.

Pero en la sesión, además, se escucharon varias opiniones sobre la concurrencia de Delgado, algunas a favor y otras en contra.

Una de ellas, según dijeron a El País asistentes, fue la del senador Javier García. El nacionalista planteó que el presidente del directorio podía concurrir, no obstante, de hacerlo, no iba a representarlo a él ni a la mayoría del Partido Nacional. En esa línea, indicó que dicha movilización se ha convertido en un “acto político que coordina una organización colateral al Frente Amplio”. La que, además, “ha agraviado al gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) y al Partido Nacional”.

También puso sobre la mesa que el Partido Nacional no debía tener temor de mostrarse diferente y marcar que es distinto al Pit-Cnt y el Frente Amplio.

Por otra parte, el director Álvaro Viviano, según el relato de los informantes, opinó que no era conveniente que Delgado concurriera dado que representa a todos los blancos, críticos con el Pit-Cnt. A su vez, indicó —dijeron fuentes que presenciaron el encuentro, al que también asistieron integrantes de la departamental— que era “indivisible” la “calidad de actor político de primer nivel” de Delgado por “ser presidente del directorio del partido”. Por lo tanto, en esta oportunidad, no es lo mismo que en los años anteriores, apuntó.

No obstante, Viviano como coordinador de la Secretaría de Asuntos Sociales, junto a otros nacionalistas, concurrirá al acto del 1° de mayo.

Otro de los directores que manifestó que no era conveniente la asistencia de Delgado fue el director Armando Castaingdebat.

Por otra parte, en la sesión se trató el Plan Nacional de Seguridad que presentó el gobierno hace pocas semanas, para el que se tomó un informe interno del Partido Nacional. Al igual que en oportunidades anteriores, el directorio criticó que “se perdió el tiempo” durante el primer año de Yamandú Orsi.

El documento, al que tuvo acceso El País y Busqueda había hecho un adelanto, realiza comentarios sobre las 134 medidas, una a una, del Plan Nacional de Seguridad.

Por ejemplo, sobre “especializar la formación policial en violencia doméstica, de género y contra niñas, niños y adolescentes”, para la que se apunta que “ya se hacían cursos al respecto”. Por otra parte, de la propuesta del gobierno para el “fortalecimiento de la regulación de guardias armados”, se señala que “ya existe regulación”. Y se dejan dos preguntas en el documento del Partido Nacional: “¿Cuál sería el fortalecimiento? ¿Limitarlos o sacarles el arma?”.

También se indica que el exministro Eduardo Bonomi “ya intentó y no funcionó” la política de “ampliar la capacidad de control de Policía Caminera con una unidad K-9”. A su vez, se marca que, para la “regulación y control de precursores químicos”, “ya se presentaron varios proyectos de ley”, por lo que “hay que votarlos”. Por otra parte, los blancos dicen que no saben “qué se pretende hacer” cuando el gobierno habla en el Plan de Seguridad de “capacitar a las instituciones en prueba electrónica para mejorar las investigaciones penales”.

Más allá de la sesión ordinaria del directorio, sus integrantes recibieron una extensa jornada donde intercambiaron con varias organizaciones gremiales, civiles y sociales de San José. Así como se mantuvo encuentros con los integrantes de la comisión departamental; los ediles, concejales y alcaldes electos; y la departamental de jóvenes.