Partido Nacional: directorio empezará a sesionar en el interior y recibe a Besozzi tras el archivo de su causa

El Partido Nacional tiene una agenda cargada para los primeros días después de Semana de Turismo. El lunes se reunirá el directorio, que recibirá al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, después de que se archivara la causa en su contra. Así como también sucederá “un hecho sin precedentes” -en palabras del presidente de este órgano, Álvaro Delgado-: concurrirá el director por la oposición de Ancap, el colorado Germán Coutinho.

Aunque esta primera reunión del directorio será en Montevideo, la idea es poder empezar a sesionar en el interior a partir del segundo encuentro. Delgado resaltó que esta dinámica, hasta ahora, no sucedió en la historia del partido.

La propuesta que se pondrá sobre la mesa el lunes será realizar el próximo encuentro en San José. “El objetivo no es solo que funcione el directorio y la comisión de asuntos políticos, sino que después haya un espacio para vincularse con todas las organizaciones civiles, sociales y productivas del departamento”, indicó.

Delgado señaló que la idea de sesionar en distintas partes del país es “tener una oreja bien grande”. A lo que sumó: “Actuar descentralizadamente es mi obsesión”.

En paralelo, los nacionalistas festejan los 190 años de historia, con más de 70 actividades. Delgado recordó que el martes se hará un homenaje a Washington Beltrán, nacionalista que murió en un duelo con el expresidente José Batlle y Ordóñez. Y al día siguiente se hará uno a Luis Alberto de Herrera, con visitas guiadas en la Quinta de Herrera, acompañado del exmandatario Luis Alberto Lacalle Herrera, añadió el presidente del directorio.

Un hecho “novedoso” -señaló Delgado- es que crearon una comisión de reconstrucción de la estancia El Cordobés ubicada en Cerro Largo, donde residió el caudillo blanco Aparicio Saravia. El objetivo de los nacionalistas es crear un museo, para lo que precisan hacer obras porque tiene problemas como, por ejemplo, que se llueve el techo. Para afrontarlo, se lanzaron bonos de US$ 100, US$ 200, US$ 500, US$ 1.000, US$ 5.000 y US$ 10.000. Quienes colaboren, dijo el presidente del directorio, recibirán un certificado.

También afirmó que el directorio analizará los temas de coyuntura. Es así que el lunes se discutirá sobre el plan de seguridad que presentó el gobierno la semana pasada. Para ello, además, hay una comisión que integran autoridades y técnicos que estuvieron en el Ministerio del Interior en el gobierno anterior y legisladores que se enfocan en el tema, los que harán un informe.