Blancos cruzan a Embajada iraní por emitir crítica a Argentina; García evalúa citar a Lubetkin al Parlamento

El senador blanco Javier García, exministro de Defensa, y el excanciller Omar Paganini salieron al cruce este jueves de un comunicado del Ministerio de Exteriores de Irán, divulgado por la Embajada iraní en Uruguay, en el que “condena la decisión 'ilegal e infundada' de Argentina de acusar a las Fuerzas Armadas iraníes, calificándola de contraria al derecho internacional y alineada con Estados Unidos e Israel”.

“Irán utilizó ayer su embajada en Uruguay para publicar un comunicado agraviante contra Argentina. Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos, pero merece el rechazo oficial de nuestra Cancillería. Mucho sufrió Argentina en terrorismo y muerte con apoyo iraní como para olvidar y dejar pasar esto en silencio”, afirmó en la red social X el senador García.

Al poco rato, Paganini también se expresó en la plataforma: “La embajada de Irán en Uruguay no es concurrente en Argentina. Los representantes diplomáticos tienen inmunidades y privilegios para ejercer funciones en el país que están acreditados. No corresponde lo que hicieron y debe llamárseles la atención”.

García, en diálogo con El País, afirmó que “es un hecho que no se debe dejar pasar”, ya que “Irán tiene, entre sus autoridades, a responsables del atentado a la AMIA, que costó muchas vidas”. Y sostuvo que espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome alguna medida. Además, dijo que evalúa citar a Mario Lubetkin, titular de la cartera, a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

El comunicado del gobierno de Irán fue en respuesta a la decisión tomada por la administración del argentino Javier Milei, en medio de una escalada diplomática entre ambos países, de calificar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, algo que sucede en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Según la Cancillería iraní, esto es una “medida ilegal y desproporcionada”, que “parece haber sido tomada bajo las directrices” de EE.UU. e Israel. En ese sentido, manifestó que la medida “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y constituye “un error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”.

El gobierno argentino procedió a declarar “persona non grata” al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, a quien se le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.

Irán utilizó ayer su embajada en UY para publicar un comunicado agraviante contra Argentina. Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos. Pero merece el rechazo oficial de nuestra cancillería.… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) April 2, 2026

La embajada de Iran en Uruguay no es concurrente en Argentina. Los representantes diplomáticos tienen inmunidades y privilegios para ejercer funciones en el país que están acreditados. No corresponde lo que hicieron y debe llamárseles la atención. — Omar Paganini (@OmarPaganini) April 2, 2026