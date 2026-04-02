Argentina declara terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán: ¿qué implica la medida del gobierno de Milei?

El gobierno argentino declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. En enero Argentina rotuló de la misma forma a la Fuerza Quds, un brazo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Según la resolución firmada por el presidente Javier Milei, la incorporación del CGRI como organización terrorista “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país”.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados. El mandatario ha señalado a Irán como su “enemigo” en varias ocasiones.

Milei señaló que, según investigaciones de la justicia argentina, miembros del CGRI planificaron y ejecutaron los dos peores atentados de la historia argentina: el que destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992, con 22 muertos, y el que demolió la sede de la AMIA en julio de 1994, con 85 víctimas mortales.

Milei. El presidente argentino expresando su apoyo a Trump. Foto: EFE

“Este Gobierno está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”, concluye.

El gobierno de Milei ha designado como terroristas a varias organizaciones consideradas de la misma manera por Estados Unidos.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo ayer miércoles que Argentina, bajo la presidencia de Milei, se sitúa en la “vanguardia del mundo libre” al declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y coloca a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista iraní y sus ramificaciones”, dijo Saar. EFE