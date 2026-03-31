Trump e Irán: el "diálogo serio con un régimen más razonable" y que pasa “si no se llega pronto a un acuerdo”

Donald Trump mantiene el plazo de cuatro a seis semanas que se había fijado para terminar la operación militar en Irán cuando lanzaron los ataques con Israel el pasado 28 de febrero, en medio de fuertes presiones al régimen iraní para que negocie un acuerdo para el fin de la guerra.

“El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos”, dijo ayer lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Leavitt insistió en que “las Fuerzas Armadas (estadounidenses) han tenido un éxito enorme” en Irán. Estados Unidos ha destruido cerca del 70% de las instalaciones de producción de misiles y drones de la República Islámica. “La misión continuará hasta que se alcancen los objetivos y, por ahora, ese plazo de entre cuatro y seis semanas se mantiene”, dijo la portavoz.

“No resulta sorprendente observar que los elementos remanentes del régimen (de Irán) se muestren cada vez más dispuestos a poner fin a esta destrucción y a sentarse a la mesa de negociaciones mientras aún están a tiempo de hacerlo”, agregó la portavoz de la Casa Blanca.

Un hombre recupera servidores informáticos de un edificio que albergaba las oficinas de la cadena Al Araby TV, en Doha. Foto: AFP

Según Leavitt, “a pesar de toda la retórica pública y las informaciones falsas que emanan del régimen (iraní), las conversaciones prosiguen y avanzan por buen camino”.

Ayer lunes, Trump afirmó en su red Truth Social que Estados Unidos “está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable” en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica “si no se llega pronto a un acuerdo”.

Mensajes privados

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que existen “fracturas internas” en el liderazgo del régimen iraní y resaltó la diferencia entre el discurso público y privado de sus interlocutores iraníes, sobre quienes evitó ofrecer detalles por su seguridad.

Trump ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía estratégica de crudo y mercancías, para dar espacio a unas negociaciones que Teherán niega que existan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Mar-a-Lago, Palm Beach Foto: AFP

Según Rubio, Estados Unidos ha recibido, en privado, mensajes positivos de parte del régimen de Irán, y que confía en que asuman el mando figuras con “poder para cumplir”.

“Tenemos la esperanza de que así sea”, declaró Rubio al programa de ABC News Good Morning America. “Claramente hay personas allí que se están comunicando con nosotros de una manera en que no lo habían hecho en el pasado quienes ocupaban cargos de poder en Irán. Esto se refleja en algunas de las cosas que están dispuestos a hacer”, añadió.

Rubio fue sin embargo muy duro con la república islámica en términos generales, e insistió en que la guerra tiene como objetivo poner fin a su capacidad de desarrollar armas nucleares. “Esta gente es lunática. Están dementes. Son fanáticos religiosos a quienes nunca se les puede permitir poseer un arma nuclear, ya que tienen una visión apocalíptica del futuro”, declaró.

En otra entrevista aparte con Al Jazeera, Rubio dijo que había “mensajes y algunas conversaciones directas en marcha entre ciertos sectores dentro de Irán y Estados Unidos”. La comunicación es “principalmente a través de intermediarios, pero ha habido algo de conversación”, señaló al canal de noticias con sede en Catar.

El portaaviones USS Abraham Lincoln transita el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente Foto: AFP

Los comentarios del secretario se producen un día después de que Trump afirmara que Irán ya había experimentado un “cambio de régimen”, a un mes de haberse iniciado la guerra.

El presidente afirmó también que su país dialoga con un “grupo de personas totalmente distinto” y que estas se muestran “muy razonables”.

“Evidentemente, no lo van a difundir a través de comunicados de prensa; lo que les dicen a ustedes -o lo que divulgan ante el mundo- no refleja necesariamente lo que nos dicen a nosotros en nuestras conversaciones”, sostuvo Rubio en diálogo con ABC.

Estas negociaciones se dan en medio de fuertes presiones de Estados Unidos para que Irán acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. Foto: EFE

En ese sentido, Trump amenazó ayer lunes con “destruir por completo” la isla de Jark, donde está la principal terminal petrolera de Irán -concentra 90% de las exportaciones de petróleo iraní-, si no se llega “pronto” a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump amenazó además con arrasar las plantas generadoras de electricidad, los pozos petroleros y las plantas desalinizadoras.

El precio del petróleo se disparó desde el comienzo de la guerra como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por el que solían transitar una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Este lunes el barril de Brent llegó a superar los 115 dólares durante la jornada.

Una bandera iraní ondea entre escombros de los edificios destruidos tras un ataque militar en Teherán. Foto: AFP

Más de la mitad

Por su lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer lunes que su país había logrado más de la mitad de sus objetivos en la guerra contra Irán, sin fijar un plazo para su finalización.

“Definitivamente hemos logrado más de la mitad. Pero no quiero establecer un calendario”, dijo Netanyahu a la cadena conservadora estadounidense Newsmax.

El primer ministro israelí precisó que hablaba “en términos de misiones, no necesariamente en términos de tiempo”.

“Creo que este régimen (de Irán) va a colapsar desde dentro. Pero en este momento, ahora mismo, lo que estamos haciendo es simplemente degradar su capacidad militar, degradar su capacidad balística, degradar su capacidad nuclear y también debilitarlos desde el interior”, dijo Netanyahu.

Netanyahu afirmó que la guerra había logrado objetivos como matar a “miles” de miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. EFE, AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en cumbre de la OTAN Foto: AFP

“Secuencial”: el impacto del bloqueo

El bloqueo del Estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- debido a la guerra en Medio Oriente desatará un impacto “secuencial” en el suministro global de petróleo que se desplazará de este a oeste, afectando a la mayor parte del mundo durante abril, según un informe de la entidad financiera J.P. Morgan.

Los analistas del banco de inversión señalaron el jueves pasado que el sistema energético mundial está transitando de un “choque de flujo” a un “problema de agotamiento de existencias”. Según los datos de la entidad, el último petrolero que abandonó el estrecho lo hizo el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. El informe subraya que el factor determinante no es solo el volumen de crudo perdido, sino los tiempos de navegación, que dictan el “reloj” de la crisis. En ese sentido, Asia es la región más vulnerable según J.P. Morgan.