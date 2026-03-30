"Se cruzó una nueva línea roja": mueren tres cascos azules en dos ataques en el sur del Líbano

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de cascos azules fallecidos en las últimas 24 horas, luego del ataque registrado el domingo que acabó con la vida de soldado de origen indionesio, en la misma región. Se desconoce la nacionalidad de los últimos fallecidos.

"Dos pacificadores de la FINUL murieron trágicamente hoy en el sur del Líbano, cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan (…) Este es el segundo incidente mortal en las últimas 24 horas", denunció la misión de paz en un comunicado.

La deflagración, cuyas causas se desconocen todavía, también hirió a otros dos soldados, uno de ellos de gravedad. La ONU aseguró este lunes que investiga las causas de los ataques, de los que aún no se conoce procedencia, pero apuntó que las autoridades conocían la ubicación de los cascos azules.

"Condenamos enérgicamente estos incidentes inaceptables. Las fuerzas de mantenimiento de la paz nunca deben ser objeto de ataques", afirmó Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de operaciones de paz de la ONU.

"En este momento no podemos determinarlo", dijo el adjunto sobre el origen de los ataques. "Es demasiado pronto para saberlo, pero puedo decirles que, por supuesto, investigamos todos estos incidentes".

Two UNIFIL peacekeepers were tragically killed in south Lebanon today, when an explosion of unknown origin destroyed their vehicle near Bani Hayyan. A third peacekeeper was severely injured, and a fourth was also hurt. — UNIFIL (@UNIFIL_) March 30, 2026

Según confirmó en un comunicado Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo, al menos el primer fallecido se encontraba "dentro de su posición", que según defendió es "perfectamente" conocida, lo que podría descartar que se tratara de un accidente, además del hecho de que se hayan producido dos en menos de 24 horas.

"Lo que está claro es que la ubicación de las instalaciones de la ONU es más que conocida por las partes y, además, nos aseguramos de que no haya conflictos cuando desplazamos nuestros convoyes. Por lo tanto, las autoridades conocían perfectamente esta ubicación", declaró más tarde Dujarric en su rueda de prensa diaria.

Preguntado por si la ampliación de la zona de amortiguamiento al sur del Líbano, por parte de Israel, supone en realidad "una invasión", Lacroix declaró no estar en posición de especular sobre las intenciones del Estado judío, pero alertó de una "claramente creciente" presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), así como de los bombardeos, en partes del país.

Sin embargo, aseguró que en la zona se han producido "muchas violaciones" del derecho internacional y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en 2006 para resolver el conflicto entre ambos países, así como poner fin a las hostilidades entre Hezbolá e Israel. "La presencia de las IDF en el Líbano constituye una violación en sí misma y todos los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz, del mismo modo, son violaciones", aseveró.

Soldados israelíes en la frontera con el Líbano. Foto: Odd Andersen/AFP.

La zona de operaciones de la misión se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se desarrollan en la actualidad intensos combates entre Hezbolá y el Ejército israelí. Desde el comienzo de las hostilidades el pasado 2 de marzo, la FINUL ya ha denunciado varios incidentes contra sus tropas, incluida la caída de munición en su cuartel general en Naqoura.

Los cerca de 8.200 soldados de 47 países de la misión se han visto atrapados en el conflicto en el marco de la guerra en Medio Oriente, desatada por el ataque conjunto del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán.

La instalación de esta franja de territorio en el sur del Líbano tendría como objetivo alejar a Hezbolá de la frontera con Israel.

Reacción internacional a la muerte de los cascos azules

Los tres soldados estaban bajo mando español en la misión. Antes de que se conociera este segundo ataque, el presidente de España, Pedro Sánchez, había expresado a través de X su condena por la muerte del primer casco azul indonesio.

“En la madrugada de ayer, se cruzó una nueva línea roja en el Líbano. Un casco azul de la ONU murió en este ataque y otros tres resultaron heridos. España condena tajantemente estos hechos. Exige que se aclare el origen del proyectil. Y pide al gobierno de Israel que detenga las hostilidades. Los ataques a las misiones de paz de la ONU son una agresión injustificable a toda la comunidad internacional. Trasladamos también nuestras sinceras condolencias a la familia del soldado fallecido y a todo el personal de Finul”, escribió.

Por otro lado, Francia solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad tras los "incidentes gravísimos sufridos por los cascos azules de la Finul", anunció este lunes su ministro de Exteriores en la red social X.

Ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 30 de marzo de 2026. AFP

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó !enérgicamente” el ataque del domingo “en el que un casco azul indonesio de la ONU perdió la vida en medio de las hostilidades entre Israel y Hezbolá”. Tras expresar sus condolencias y hacer votos por la recuperación del herido, el secretario general hizo “un llamamiento a todas (las partes involucradas) para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de la ONU”.

En tanto, el gobierno indonesio exigió una investigación “exhaustiva y transparente” sobre lo sucedido.

Con información de EFE y AFP