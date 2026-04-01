Diputada libertaria dijo que se reunió con el embajador de Checoslovaquia, país que se disolvió en 1992

La diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán, que preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara baja argentina, mantuvo el lunes un encuentro con diplomáticos en un cóctel en la residencia de la Unión Europea y mostró imágenes del evento, pero con un error: aseguró que se reunió con el embajador de Checoslovaquia, país que se disolvió en 1992.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Santillán compartió una foto en la que se la ve rodeada por un grupo de personas a las que definió como “embajadores de Brasil, Croacia y Checoslovaquia”.

Sin embargo, Checoslovaquia no posee embajadores, dado que dejó de existir formalmente el 31 de diciembre de 1992, tras dividirse en República Checa y Eslovaquia a partir del 1 de enero de 1993. La separación fue el final de un proceso que había comenzado algunos años antes con la caída del comunismo en Europa del Este y la Unión Soviética en 1989. Sus líderes optaron por la separación tras profundas diferencias políticas y económicas.

Publicació de Juliana Santillán.

La embajadora de la República Checa en la Argentina es Jarmila Povejšilová, y el de Eslovaquia es Milan Zachar. De hecho, Zachar le entregó las cartas credenciales al presidente Javier Milei un año atrás.

El evento en el que participó la diputada libertaria se realizó después de la visita de la delegación del Parlamento Europeo para el Mercosur a la Argentina, encabezada por su presidenta, Evelyn Regner, y el embajador Erik Hoeg. Diplomáticos y eurodiputados se congregaron en el Congreso junto con legisladores argentinos para tratar el acuerdo aprobado semanas atrás entre ambos bloques regionales.

La delegación europea que asistió al encuentro en el Congreso estuvo integrada por Oihane Agirregoitia Martínez; Francisco Millán Mon; Herbert Dorfmann; Helder Sousa Silva; Davor Ivo Stier; Nicolas González Casares; Udo Bullmann; Saskia Bricmont; Manon Aubry y Markus Buchheit.

Fue la propia legisladora Santillán la encargada de auspiciar el encuentro de la Cámara baja. Allí, dio un discurso en el que afirmó que la Argentina se “reconfigura como un socio confiable ante la Unión Europea” y declaró: “Nosotros creemos que este espacio permite consolidar un canal estable de cooperación legislativa entre los diputados para compartir experiencias y construir el consenso frente a los desafíos que son comunes y ya enfrentan nuestras democracias”.

Cabe señalar que Santillán fue elegida presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en febrero de este año, en la antesala del tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Fue propuesta por Nicolás Mayoraz, también de LLA, quien justificó la elección en base a que la diputada había sido vicepresidenta de la comisión. Además, indicó que cuenta con “un conocimiento directo del trabajo, de las responsabilidades y los desafíos que tiene este cuerpo”.

Meses atrás, Santillán había estado nuevamente en el foco de las críticas por un error que cometió respecto a la Navidad, cuando confundió la celebración con Pascuas en un video que compartió en sus redes sociales y luego eliminó. “Feliz Nochebuena de Resurrección y Feliz Navidad para todos”, expresó en esa ocasión y recibió una oleada de críticas.

La Nación/GDA