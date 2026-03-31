Argentina: cayó la pobreza en el segundo semestre de 2025 y cerró el año en 28,2%, según datos oficiales

La pobreza bajó en Argentina durante el 2025 y cerró el año en 28,2%. En el segundo semestre de 2024, ese dato había sido de 38,1%, mientras que en los primeros seis meses del 2025 había marcado 31,6%. El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino, Indec.

Se trata de una buena noticia para el gobierno de Javier Milei, luego de haber recibido con euforia el viernes pasado la de que la Justicia de los Estados Unidos falló en favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, por la que había sido condenada en primera instancia a pagar US$16.000 millones.

Milei. El presidente argentino expresando su apoyo a Trump. Foto: EFE

Especialistas marcaban que la proyección tendía a la baja

Esta caída de la pobreza había sido ya estimada por algunos especialistas. Por caso, Martín Rozada, economestrista, de la Universidad Torcuato Di Tella, escribió este lunes en su cuenta de la red social X: "Mañana Indec publica la tasa de pobreza del segundo semestre de 2025. El nowcast proyecta una caída con respecto al 31,6% del 1er semestre. La estimación puntual es 29,7% con un IC al 95% que va desde 28,2% a 31.2%".

Milei. El presidente argentino en la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest el sábado. Foto: AFP fotos

Será crucial, de todos modos, seguir de cerca la evolución de la pobreza y la indigencia, en un contexto en el que desde hace al menos seis meses, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total crecieron por encima de la inflación y en el que los salarios aún se encuentran por debajo del nivel de fines de 2023.

Por Carlos Manzoni de La Nación/GDA