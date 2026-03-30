"Nadie quiere ser el patio trasero": reunión de Topolansky con Kicillof y Haddad y la reaparición de Sendic

Una parte de la dirigencia que podría identificarse con la izquierda y el progresismo a nivel regional se reunió en Montevideo, en la sede de la intendencia capitalina. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, así como Lucía Topolansky, referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) estuvieron junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.

En el evento "Hay otra esperanza" del viernes, organizado por Red Futuro, participó también el exvicepresidente Raúl Sendic, quien está radicado hace años en Paraguay pero que viajó a Uruguay para la presentación del libro de su hermana, Carolina Sendic, sobre su padre, Raúl "Bebe" Sendic.

La última aparición pública del expresidente de Ancap había sido en mayo de 2025, durante el velatorio de José Mujica en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. En ese momento había viajado a Uruguay para hacerse controles médicos por la enfermedad neurológica que lo tuvo a maltraer y que motivó casi un mes de internación.

Según explicó en aquel entonces a MVD Noticias, lo que sufrió fue "una encefalitis autoinmune, que se desconoce cuál fue la causa", pero que lo "paralizó completamente". "Estuve muy grave, en coma, al borde de la muerte en Paraguay y cuando llegué acá también hice un paro cardíaco". Aseguró que la situación "se complicó mucho", pero que gracias al equipo médico que lo atendió logró recuperarse. Una de las secuelas que le dejó la encefalitis fue en uno de los nervios de un ojo, pero aseguró haber vuelto a su vida normal.

La carrera política de Sendic se truncó en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, cuando renunció a la vicepresidencia. Fue condenado en 2021 por los delitos de abuso de funciones y peculado cometidos cuando estuvo al frente de Ancap.

Raúl Sendic, exvicepresidente de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Evento de líderes regionales de la izquierda en Uruguay: "El mundo está terrible", dijo Topolansky

En diálogo con El País, Topolansky explicó que ella en particular fue invitada al cierre del evento, donde se escucharon exposiciones de algunos participantes del continente, y que luego fue el encuentro con los líderes.

"Así como la gente de derecha se junta en el continente, también se junta la gente de izquierda", señaló. Según dijo, la preocupación que los une es que "a la gente le vaya bien"

"El mundo está terrible: hemos entrado no solamente en la guerra; US$ 115 el precio de barril de petróleo y va a reventar todas las economías, las chicas, las medianas y las grandes. Un caos, y nosotros somos pequeños y nuestro único refugio es el Mercosur en primer término y Latinoamérica en segundo", manifestó la exvicepresidenta.

"Nadie quiere ser el patio trasero de nadie, que te manden al cuartito del fondo por decreto. Es un destino que va contra la autodeterminación y la libertad de los pueblos", añadió la referente del MPP, quien afirmó que "hay una alarma en todo el continente" y "el que no la tiene es porque está muy distraído".

A los asuntos de importancia actuales sumó la inteligencia artificial y la proliferación de noticias falsas. Mientras tanto, "hay zonas del mundo que siguen pasando hambre" y, en paralelo, "US$ 25.000 millones se gastaron en el primer mes de guerra en Medio Oriente.

En este contexto, valoró las reuniones para discutir ciertos temas pero "discutir en serio, no a los insultos o a los gritos".

"Hoy se está instalando una especie de modalidad de insultos y gritos, una modalidad de algunos presidentes en el mundo que para imponer gritan e insultan. No puedo ver la lógica, a qué conduce", consideró.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: EFE

Kicillof aprovechó el viaje a Uruguay para cenar con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Además se reunió con Sánchez y los intendentes Mario Bergara y Francisco Legnani, así como participó del evento en el que también estuvieron presentes Topolansky y Sendic.

Tras su paso por Uruguay, escribió en su cuenta de X: "En la Argentina estamos viviendo una etapa muy difícil, con un presidente como Javier Milei que se propuso el objetivo de destruir el Estado y cambiar nuestros valores, nuestra cultura, importando teorías extranjeras y aceptando los mandatos de las potencias. Frente a la incertidumbre que se está viviendo en el mundo, la respuesta del campo popular tiene que ser construir un bloque internacional que enfrente a la ultraderecha".