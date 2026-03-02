Las reformas que anunció Milei en la apertura de sesiones 2026, ante una Asamblea “encendida”

Con un discurso encendido, en medio de aplausos efusivos y gritos en su contra, el presidente argentino, Javier Milei, dio apertura a las sesiones 2026 ante una Asamblea Legislativa acalorada, haciendo un balance de su gestión política y económica y anunciando los próximos objetivos de su gobierno.

No faltaron insultos a los “golpistas”, a la “manga de delincuentes” (en referencia al gobierno anterior y a los “oligarcas”), halagos a su homólogo estadounidense Donald Trump y a sus ministros que apuntalaron las reformas que llevó a cabo hasta el momento, al tiempo que enumeró sus logros “en base a números reales”, afirmó. (Ver recuadro)

“Este país ya se está construyendo a pesar del alboroto de la política que quiere detenerlo. Tenemos la convicción y la tenacidad para hacer que los cambios se concreten”, dijo Milei al anunciar diez paquetes de reformas para ser tratados en los próximos nueve meses. “Todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratado por este Congreso (...) nueve meses ininterrumpidos de reformas”, anunció, aclarando que parecen muchas pero “no es que vamos por todo, sino que son necesarias”, como por ejemplo, la reducción del tamaño del Estado. “Este es el año de la grandeza argentina, vamos a legislar a la altura de esa grandeza”, afirmó en determinado momento entre ovaciones de pie.

Hizo énfasis en los “procesos virtuosos” del país, sobre todo a nivel de energía y minería, que serán potenciados, según los planes. “En cinco años, el complejo energético estará exportando unos US$ 50.000 millones. El Gran Neuquén será otra de las metrópolis argentinas y muchas otras ciudades cuentan con ese potencial. También la minería se despegará por toda la cordillera”, destacó, aclarando que no son ideas a futuro, sino planes que de alguna forma ya han comenzado.

Enumeró las riquezas del país en las que harán foco: energía barata, energía nuclear, aluminio, hidrógeno, litio, minerales críticos y otros, con las que Argentina ya cuenta pero no están suficientemente desarrolladas. Agregó que habrá data centers instalados en lugares estratégicos.

“Todas las nuevas industrias van a generar trabajos con mejor sueldos que las industrias viejas”, afirmó Milei, considerando que el “progreso técnico no genera desempleo ni es apocalíptico” como muchos “brutos que están acá piensan”.

Quizás uno de los momentos más tensos se generó cuando un diputado le increpó: “Estás entregando todo” (en relación a los recursos naturales), a lo que Milei respondió: “Ustedes se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron dos bombas. La corrupta firmó un memorándum, y vení a explicarme qué pasó con Nisman. Manga de asesinos y chorros”.

Posteriormente, en una sala agitada, retomó la idea de que “tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again, de Alaska a la Argentina, hagamos América grande de nuevo”.

Asimismo, el presidente argentino anunció una “revolución” en el sector agropecuario, en gran parte a través del otorgamiento de derechos de propiedad a innovadores de semillas, con miras a duplicar la producción. También habló de la modernización de los ferrocarriles de carga, entre otros frentes de la actividad productiva.

Datos Balance 2025 según datos del gobierno Como logros del gobierno hasta ahora, el presidente Milei destacó que Argentina salió de la escalada de hiperinflación en la que estaba sumida con el kirchnerismo, el aumento del PIB a casi el 5% en 2025 (elogió al ministro Luis Caputo), la creación de la Ley antimafias, la Ley de unificación del condenas, el Plan Antibandera y Antipiquetes, que “trajeron estabilidad y orden”. “Los piquetes pasaron de 9.000 por año a cero”, destacó, entre aplausos. Asimismo dijo que se terminaron las transferencias preferenciales, “las porosas manos de los políticos”. En tal sentido, “robar es malo, pero más lo es si se le saca comida a los pobres”, agregó el presidente. Destacó especialmente al ministro Federico Sturzenegger, por las desregulaciones que fueron 14.500 en total. “Detrás de cada desregulación, había un privilegio, un curro”, increpó. Según afirmó, esa política les ha permitido crear mejores condiciones para el mercado productivo. Criticó la “nefasta” ley de alquileres y cómo, a través de nuevas regulaciones, habían bajado esos precios en 30% en términos reales. Mencionó como otros logros la eliminación de licencias para las importaciones, con el fin de dinamizar. En otro frente, Milei dijo que la planilla estatal fue reducida en un 20%, lo que significó un ahorro de US$ 2.000 millones al país al año, y representó un “equilibrio de las empresas estatales”. Como proyectos en marcha, resaltó que existen ya varios en distintos sectores en once provincias, que generarán al menos unos 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Como era de esperar, Milei mencionó finalmente sus más recientes conquistas: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

Reformas políticas

Apuntando que “el Congreso de la Nación nunca fue tan reformista” en su historia como ahora, Milei adelantó que harán una “revisión de la organización jurídica”, que incluirá “derribar barreras legales entre la sociedad y las riqueza mineral (hidrocarburos, etcétera), reformas del sistema electoral (sobre todo la revisión del financiamiento de los partidos políticos), “destrabar la Justicia”- para que sea más rápida y eficaz, dijo-, y para que el Estado esté centrado en sus objetivos esenciales, entre otras materias.

En seguridad, anunció reformas que incluyen al Código Penal, con penas más duras, porque “El que las hace las paga”, afirmó; una frase que ha venido repitiendo casi como lema desde el comienzo de su gobierno, y antes.

“La Justicia debe ser transformada, e implementarse en todo el país”, acotó, no dejando de mencionar que está entre los planes fortalecer las Fuerzas Armadas, con la recuperación y modernización del equipamiento militar (ya se hicieron compras de aviones F16), en un contexto político internacional amenazante.

Sobre la relación con Estados Unidos, mencionó que debe ser una alianza duradera, una “política de Estado”, dado que no se trata solo del vínculo Trump-Milei, sino de dos países. “Es hora de hacer (de esa alianza) una política de Estado”, insistió. Antes había afirmado que el 2026 será un año de “política moral”, de cambio de perspectivas en los planes de estabilización y alianzas, en un marco de “abrazar la moral como política de Estado, que nos hará grandes nuevamente”.

Pilares económicos

Siempre intercalando insultos o calificativos peyorativos (“ignorantes”, “ladrones”, “populistas”, “corruptos”) hacia los legisladores de oposición, Milei hizo hincapié en que el plan económico 2026 estará basado en tres pilares: desregular más la economía, aumentar la productividad a través del mejoramiento del capital humano y una mayor apertura comercial.

Respecto al capital humano, afirmó que los niños son prioridad de este gobierno. “No como el gobierno anterior que dejó a 7 de cada diez niños bajo la pobreza”, añadió.

Sobre el tercer punto, dijo que (los kirchneristas) critican la “apertura indiscriminada en Argentina, cuando es el país más cerrado por lejos considerando el tamaño de su Producto Bruto Interno”.

Tachó que “fetiche” la creencia de que solo se crece si las industrias están nacionalizadas y que, en cambio, su gobierno en dos años hizo crecer la economía fuertemente y acumula una mejora del 10%, sin expropiaciones, respetando los derechos de propiedad y devolviendo la libertad a los argentinos, según sus propias palabras. Además, habló de reformar el esquema impositivo (ir hacia menos impuestos) y el código aduanero. “Nos integraremos a los tratados internacionales necesarios hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”, destacó.

Como es habitual, Milei cerró su discurso con el grito de “Viva la Libertad carajo” tres veces y agregó “Hagamos Argentina grande nuevamente”.