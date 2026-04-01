¿Se va o se queda? Las horas más difíciles de Manuel Adorni ante la polémica en Argentina

Una polémica envuelve al jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei en Argentina, Manuel Adorni. Un viaje a Punta del Este en avión privado y la compra de propiedades desde que es funcionario de la Casa Rosada lo sumergieron en derivaciones judiciales y políticas. Los dirigentes más cercanos al mandatario afirman que "va a seguir" porque es "inamovible", pero hay reuniones en la quinta de Olivos desde la mañana de este miércoles para analizar el caso.

El plan A del presidente Milei sigue siendo sostener a Adorni en su cargo. Es la misma idea que tiene la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Así lo informó el medio argentino La Nación. “Hay que sostenerlo, y en todo caso dejar que la Justicia hable”, afirmó un dirigente cercano al mandatario. Otros consultados prefirieron el silencio, a la espera de los próximos pasos del jefe de Gabinete, que en principio está abocado a la gestión —este martes celebró la baja en el índice de pobreza en las redes sociales—, y con el compromiso de dar explicaciones ante la Cámara de Diputados el próximo miércoles 29.

La posibilidad de que el escándalo sume nuevos capítulos obliga a pensar en variantes. De hecho, funcionarios de confianza de los hermanos en el poder dan cuenta de algún sondeo preliminar, sin precisiones ni ofrecimientos concretos, para motorizar eventuales cambios en el gabinete que incluyan a Adorni.

Casi nadie, ni en el gabinete ni en el Congreso, quiere seguir los pasos de Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, o del diputado aliado Oscar Zago, quienes públicamente afirmaron que Adorni debería dar un paso al costado “porque está dañando al presidente”. Para una de las espadas legislativas libertarias, “la decisión está en la cabeza de dos personas, el presidente y Karina. Es difícil sugerirles algo”, advierte.

Manuel Adorni y Javier Milei tras un día de elecciones. Foto: EFE

Otro referente libertario consultado hace notar que las defensas desde el gabinete se han venido espaciando, mientras desde la Casa Rosada insisten en calificar las acusaciones de “operaciones de prensa” que –esperan– podrían amainar durante el fin de semana largo de las Pascuas.

Cuánto podría afectar el escándalo de Adorni al gobierno de Milei

Mientras las consultas en lo más alto del poder continúan, en el Gobierno circulan los datos de encuestadores cercanos, que ofrecen informes ambiguos. Por un lado estiman que la caída en la imagen presidencial y de gestión (relacionada con el caso) es visible y esperable, pero que Milei se mantiene sobre la línea de flotación, muy por encima de las opiniones favorables que recogen los distintos referentes opositores.

Por otro lado, los Milei saben que una parte de la sociedad “sigue apoyando, pero quiere que Adorni se vaya”, según comentaron desde una discreta usina gubernamental. ¿Quién podría reemplazarlo? Los nombres vuelven a circular –el canciller Pablo Quirno y los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano)– aunque todos ellos prefieren el silencio en relación al tema, al igual que Eduardo “Lule” Menem, subsecretario y discreta mano derecha de Karina Milei.

En medio de un sugestivo silencio del ejército digital libertario, el asesor presidencial Santiago Caputo hizo suya durante la madrugada del miércoles una frase de la canción Honrar la Vida, de Eladia Blázquez. “Vivir la vida no es durar, ni transcurrir”, escribió en sus redes sociales.

“Está bueno que el barco se sacuda... es más fácil distinguir a las ratas”, le respondió a Caputo la diputada Lilia Lemoine, incondicional de Milei y una de sus voceras oficiosas. El presidente reposteó el mensaje de Lemoine.

Por estas horas, muy cerca de Mauricio Macri recuerdan, con ironía, la oposición pública del expresidente a la designación de Adorni. “El hombre era [Horacio] Marín”, recalcan, en relación al actual titular de la petrolera YPF.

Mientras tanto, en la quinta de Olivos y en medio del hermetismo, el presidente y el jefe de Gabinete vuelven a analizar los pasos a seguir.

La Nación/GDA