Manuel Adorni habló tras la polémica por sus viajes y patrimonio: "No tengo nada que esconder"

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, fue la primera y contundente declaración de Manuel Adorni este miércoles, dos meses después de su última conferencia de prensa. El jefe de Gabinete del gobierno argentino convocó a los medios para intentar dejar atrás las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio.

Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años. Aclaró luego que no dará explicaciones sobre su patrimonio. “Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, señaló.

“Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, dijo sobre las versiones sobre las propiedades que se le adjudican.

Y añadió, ante otra consulta: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York. Foto: La Nación/GDA.

Ante la consulta sobre el pago del avión privado para ir a Punta del Este, Adorni evitó dar precisiones y cuestionó al periodista de El Destape que le hizo la pregunta. “Sos apenas un periodista, no un juez. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gane legítimamente”, le enrostró el jefe de Gabinete. Sobre sus ingresos, dijo que la presentación de la declaración jurada “no está vencida”.

“La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”, dijo sobre el viaje a Punta del Este en un jet privado, cuyas facturas no está a nombre del jefe de Gabinete sino de una productora de Marcelo Grandio, un empresario de medios que es proveedor de contenidos de la TV Pública, área que esá bajo su órbita. “La injerencia de Grandio es antes de que yo ingrese a los medios públicos. Está hace más de 30 años. No veo incompatibilidad y menos de dádivas”, hizo Adorni su descargo.

Después de no precisar cuántas propiedades y de deslizar que presentará una nueva declaración jurada de bienes, el jefe de Gabinete reivindicó la postura libertaria sobre Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y anunció un paquete de iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. “Es el proceso más reformista de la historia”, se jactó el funcionario, en un intento de poner el foco en la gestión y no en los escándalos que lo tienen como protagonista. También precisó que se enviarán 60 pliegos de jueces y fiscales para cubrir parte de las vacantes en el Poder Judicial.

Señaló, además, que el 29 de abril próximo tiene previsto asistir al Congreso de la Nación para dar el informe de la gestión. Luego, se dedicó a cuestionar a la prensa. “Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares. Incluso, que había gastado US$ 250.000 con mi tarjeta de crédito. No es cierto. Nosotros hablamos con resultados”, dijo.

Avión privado en el que viajó el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, a Punta del Este. Foto: La Nación/GDA.

Dudas sobre la continuidad de Adorni en el gobierno

El jefe de Gabinete, cuya continuidad en el cargo se puso en duda durante los últimos días, quedó en el centro de la polémica desde que se conoció que su mujer integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York, que adquirió una casa en un country que no integra su declaración jurada y viajó junto con su familia en un avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval.

Adorni quedó en el epicentro de la polémica luego de que el domingo 8 de marzo se conociera −a partir de una foto periodística− que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial, primero a Miami y luego a Nueva York. Fue en el marco de la Argentina Week, en la que el Gobierno buscó promocionar al país como foco de inversiones.

Luego se conoció que la familia Adorni fue a Punta del Este en un jet privado durante el último feriado por carnaval junto al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien con su productora tiene un programa en la TV Pública, que depende del jefe de Gabinete. La Justicia intenta determinar quién pagó esos vuelos.

La semana pasada, La Nación reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito.

Las sucesivas revelaciones dejaron a Adorni en el centro de la escena pública y bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.

Apoyo de parte del gabinete

Pasadas las 11 junto a Adorni entraron el asesor presidencial, Santiago Caputo, que quedó parado a un costado junto a Javier Lanari, secretario de Comunicación y de confianza de Adorni.

En primera fila se sentaron: Mario Lugones, Luis Caputo, Maria Ibarzábal, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno.

En el fondo de la sala de conferencia estaban Aime Ayelén “Meme” Vázquez, jefa de Gabinete de Adorni, y dos colaboradoras de Caputo: Macarena “Maqui” Alifraco y la ex funcionaria de Medios, Belén Stettler.

Poco después se sumó el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que quedó parado junto a la puerta.

También un hombre de Adorni como el Secretario Ejecutivo de la Jefatura, Ian Vignale y el responsable de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, otro hombre del jefe de Gabinete.

Adorni llegó esta mañana a la Casa Rosada a las 8.30 para prepararse para la conferencia de prensa. En otro intento por retomar el control de la agenda, volverá a partir de este miércoles a tener encuentros cara a cara con algunos de los ministros.

El viernes, en tanto, tiene planificada una actividad en la que se mostrará junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Será un nuevo respaldo público de la cúpula del poder libertario en medio de las versiones sobre una posible salida. Junto a ellos estará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya que el acto se realizará en un centro de formación creado por esa cartera. Pettovello, justamente, es uno de los nombres que circuló como eventual relevo del jefe de Gabinete.

La Nación/GDA