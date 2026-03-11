Jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, viajó con su esposa en avión presidencial: “Vengo a deslomarme”

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, justificó el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Luego del pedido de informes presentado por el diputado Esteban Paulón sobre la participación de la mujer en la delegación, el funcionario argumentó en declaraciones televisivas: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”.

El domingo, durante las primeras actividades del Gobierno en la ciudad estadounidense, se difundió una fotografía en la que se ve a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens. La imagen reavivó cuestionamientos de la oposición y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que familiares de funcionarios viajen a bordo del avión presidencial ARG-01.

Paulón, dirigente del Partido Socialista, presentó un pedido de informes “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York. Foto: La Nación/GDA.

Consultado al respecto el martes por la tarde durante una entrevista en el canal A24, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires y explicó: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

Adorni dijo que la presencia de su esposa en el avión presidencial “no tiene un gasto adicional”. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.

En ese sentido, consultado sobre el pedido de información que presentó la oposición en el Congreso, Adorni minimizó la medida y esgrimió: “Que haga lo que quiera la oposición”. “Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”, respondió.

El portavoz presidencial Manuel Adorni, en un acto de campaña. Foto: EFE

Adorni suma poder en el Gobierno

La polémica por la inclusión de Angeletti en el viaje presidencial a Estados Unidos se da en un momento en el que Adorni suma poder en el Gobierno. En las últimas horas, el Ejecutivo decidió incorporar la firma del jefe de Gabinete en todas las erogaciones de partidas presupuestarias del Estado, entre las que se encuentra la aprobación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), vitales para la relación entre la administración nacional y las provincias.

La decisión se terminó de delinear la semana pasada en el corazón libertario. La medida busca directamente “dotar” a Adorni de un “mayor control en la gestión”, según pudo reconstruir La Nación de fuentes oficiales.

“La idea es generar un embudo, para un mayor control. Solo eso”, sintetizaron en Casa Rosada y apuntaron que la firma del funcionario se extenderá para todo tipo de erogación y que abarcará todas las áreas. Sin embargo, aclararon que no redundará necesariamente en un mayor control de los pasos internos de cada cartera, sino una “validación en términos políticos”.

Una parte de las erogaciones del Gobierno se realiza a través de los ATN, un fondo creado en 1988 dentro de la Ley de Coparticipación Federal que se compone con el 1% de los impuestos que la Nación comparte con las provincias y está destinado a atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales. A diferencia de otros fondos, no se distribuye automáticamente sino de forma discrecional por el Poder Ejecutivo, lo que lo convierte en una herramienta política que suele generar tensiones con los gobernadores.

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior. Diego Santilli, en el Congreso. Foto: AFP

Cambios en los viajes oficiales

Por otro lado, cabe señalar que, hace menos de 10 días, la Jefatura de Gabinete -a cargo de Adorni- modificó el régimen que regula los viajes oficiales al exterior y estableció que las comitivas quedarán limitadas a un máximo de un funcionario por evento o actividad internacional, además de restringir el uso de pasajes en clase ejecutiva a un grupo específico de altos cargos.

La norma introduce cambios en las normativas previas que regulaban viáticos, alojamiento y pasajes del personal de la Administración Pública Nacional en misiones oficiales o comisiones al exterior. Según el texto oficial, el objetivo es simplificar los circuitos administrativos, reducir cargas operativas y optimizar la gestión de los recursos del Estado.

A partir de la modificación, las comitivas oficiales deberán integrarse por un solo funcionario o autoridad por cada evento reconocido e impostergable para los intereses del Estado nacional, sin importar la fuente de financiamiento. En caso de requerirse más integrantes, la autoridad solicitante deberá justificar de manera expresa la presencia de cada miembro adicional.

El presidente de Argentina, Javier Milei,, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete y presidente del gobierno, Manuel Adorni. JUAN MABROMATA/AFP

La Nación/GDA