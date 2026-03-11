Chile, a las puertas de la asunción de Kast: los jefes de Estado que asistirán, el que canceló y los que faltarán

Chile se prepara para la llegada de José Antonio Kast, que asume hoy miércoles el mando del país bajo la promesa de que dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, migración irregular y economía.

Kast, de 60 años, sucederá a Gabriel Boric en una ceremonia en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acuden varios jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como presidente Yamandú Orsi, el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros. También confirmaron el boliviano Rodrigo Paz y el paraguayo Santiago Peña, entre otros.

Se esperaba que la cita congregase a los principales líderes de la derecha mundial, a los que Kast visitó en viajes entre diciembre y febrero, pero finalmente no estarán el salvadoreño Nayib Bukele o la italiana Giorgia Meloni. Tampoco el húngaro Viktor Orbán.

Se había especulado además con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero al final viajará el subsecretario Christopher Landau.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva estrecha la mano del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Foto: AFP

Más tarde, ya en Santiago, Kast ofrecerá un discurso desde La Moneda (sede del Gobierno), convertido ya en el noveno presidente de la democracia. El exdiputado liderará un gabinete de 24 ministros (13 hombres y 11 mujeres), vinculados en su mayoría al sector privado y al académico. Kast reservó pocos ministerios para miembros de su partido, el Republicano, y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que lo apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli), cuando arrasó con el 58% de los votos.

Su objetivo es “recuperar la grandeza de Chile” y entre sus promesas estrella se encuentran la construcción de un muro en la frontera norte, la expulsión de migrantes, rebajas de impuestos, un crecimiento del 4% y un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses “sin tocar el gasto social”.

Kast sucederá en el cargo a Boric, el mismo que hace cuatro años le ganó en las urnas y que hoy deja La Moneda con 40 años recién cumplidos. Pese a la distancia ideológica que les separa, el traspaso de mando transcurría con normalidad hasta que Kast acusó a Boric de esconderle información sobre un proyecto en etapa preliminar para construir un cable digital submarino entre Hong Kong y Chile, algo que el exlíder estudiantil negó.

El proyecto desató el rechazo de la Administración de Donald Trump, que sancionó a tres funcionarios por “socavar la seguridad regional”. EFE

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, estrecha la mano del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: AFP

Lula cancela su asistencia

Luiz Inácio Lula da Silva canceló su asistencia a la investidura de Kast. La presidencia brasileña había anunciado a comienzos de marzo que Lula estaría en Valparaíso para la asunción del mandatario entrante, pero ayer martes informó que el canciller Mauro Vieira representará a Brasil en la ceremonia.