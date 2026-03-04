Un cable submarino con China y llamadas de 'número oculto': el escandaloso quiebre entre Boric y Kast en Chile

Una polémica por un proyecto de cable submarino con China puso fin ayer martes de manera abrupta al traspaso presidencial en Chile, el más tenso y controvertido que ha vivido el país desde el regreso de la democracia tras el fin de la dictadura en 1989.

En ocasiones anteriores, este traspaso se limitó a una simple reunión cordial entre los mandatarios saliente y entrante, y a otra entre el gabinete que deja el Palacio de La Moneda y el que se prepara para ocupar las mismas sillas.

Sin embargo, en esta ocasión, el presidente electo, José Antonio Kast, y mandatario saliente, Gabriel Boric, han tenido varios roces.

Kast tiene previsto asistir este 7 de marzo a una reunión convocada por el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, junto a otros mandatarios latinoamericanos, pese a que no asume hasta el 11 de marzo.

Pero el asunto que terminó provocando el quiebre fue un cable submarino. Estados Unidos intervino la semana pasada anunciando sanciones al ministro de Transportes saliente, Juan Carlos Muñoz, y dos de sus asesores, por la supuesta aprobación de un proyecto de cable submarino que uniría Chile con China.

La embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile acusó a la Administración Boric de poner en riesgo la seguridad nacional y de no saber proteger sus datos.

Boric y Kast iban a reunirse ayer martes en el Palacio de La Moneda para abordar el tema, pero el encuentro se canceló a los pocos minutos de comenzar, luego de que el presidente electo acusara al actual mandatario de mentir en una entrevista previa y le exigiera disculpas públicas. Kast aseguró que Boric no le informó sobre el asunto, y el mandatario insistió en que lo hizo y que le llamó de forma reiterada varias veces más para conversar sobre el tema.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, saluda al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el palacio de La Moneda. Foto: AFP

“Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos”, explicó Boric en redes sociales. “Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de paz y entendimiento, migración y todo el que sea necesario”, agregó.

Kast, por su parte, admitió que Boric le informó sobre el asunto del cable chino y que este lo llamó de forma insistente, pero señaló que no respondió porque era “un número oculto” y porque le había pedido que el contacto entre ambos se realizara únicamente a través de sus equipos.

Asimismo, aprovechó para acusar al mandatario y al gobierno saliente de no ser transparentes en el traspaso de información y de ocultar cuestiones relevantes, como el verdadero déficit fiscal.

“No confiamos en la información que se nos está entregando. La suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera, poniendo todas las facilidades de nuestra parte, pero con falta de información y falta de transparencia en distintos ministerios y reparticiones”, denunció Kast en alusión al cable chino y otros asuntos.

Esa decisión supone una ruptura con la llamada “cortesía republicana” chilena que ha caracterizado los traspasos de mando desde el regreso de la democracia.

EFE