Yamandú Orsi viaja a Chile: primero se reunirá con Boric y luego irá a la asunción de Kast

Yamandú Orsi viaja este martes a Chile para reunirse con el presidente saliente de ese país, Gabriel Boric, y horas más tarde asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. La primera de las reuniones será en Santiago mientras que la segunda instancia será en Valparaíso.

Presidencia de la República informó que Orsi se reunirá a las 19:00 de este martes en el Palacio de la Moneda con Boric y que luego, al mediodía del miércoles, estará en la ceremonia de cambio de mando presidencial en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

El cambio de gobierno en Chile implica un giro en la línea política y la previa a la investidura del presidente electo no ha estado exenta de polémica. Incluso las reuniones de transición se habían suspendido.

Tensiones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast previo al cambio de mando

El domingo Kast y Boric volvieron a reunirse después de un quiebre que surgió a raíz de un proyecto de cable submarino chino. “Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable”, dijo el presidente saliente en conferencia de prensa.

El presidente electo había terminado abruptamente el martes pasado las reuniones de transición tras acusar a Boric de no compartir información sobre un proyecto que implica la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas.

Actualmente, la cobertura digital de Chile depende casi totalmente de cables que pasan por Estados Unidos.

Boric y Kast. Ruptura con la “cortesía republicana” chilena. Foto: Presidencia de Chile

El gobierno estadounidense estima que el proyecto entre China y Chile socava la seguridad regional. De acuerdo a las autoridades locales, la iniciativa está todavía en etapa de evaluación.

El mandatario Boric entregará el poder el miércoles a Kast, quien gobernará por un período de cuatro años con el combate contra el crimen organizado y la mano dura contra la migración irregular como las principales banderas y la promesa de “recuperar la grandeza de Chile”.

Con información de EFE y AFP