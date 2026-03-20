Pagos de vuelos privados de Adorni a Uruguay apuntan a productora de TV Pública argentina

La Justicia argentina tiene en su poder las facturas de los vuelos privados que realizó el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, y su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, según informó el diario argentino La Nación.

En el vuelo de ida figura el nombre de la productora Imhouse, perteneciente a Marcelo Grandio, periodista argentino que trabaja en la TV Pública de ese país, amigo de Adorni y quien dijo que lo alojó en su casa en Uruguay.

El viaje de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.

Periodista Marcelo Grandio y el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni- Foto: La Nación/GDA.

De acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales al citado medio, este tercero registrado como comprador de los 10 vuelos no se trataría de una persona pública.

Su nombre es Agustín Issin Hansen, y en las facturas figura que tiene un domicilio en Uruguay. La Justicia argentina prepara ahora un exhorto diplomático con un pedido de información.

A solicitud del juez federal Ariel Lijo, las facturas de los vuelos fueron entregadas por

Alpha Centauri S.A., la empresa con la que se contrataron los viajes.

Por el vuelo de ida se pagaron 4.830 dólares, cifra que se transfirió en pesos de acuerdo a la documentación. En tanto, por el paquete en el que está incluido el vuelo de regreso a Argentina, la factura es de 42.250 dólares.

Avión privado en el que viajó el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, a Punta del Este. Foto: La Nación/GDA.

El juez pidió además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando -lugar de donde Adorni y su familia volaron hacia Punta del Este- entreguen toda la documentación vinculada al caso que esté en su poder, incluidas las grabaciones de las cámaras de vigilancia del aeropuerto.

Las primeras medidas ordenadas por Lijo fueron para “resguardar los elementos probatorios” que pudiesen resultar útiles, de acuerdo a lo que figura en la causa.

Precio de un vuelo privado superaría la espalda económica de un jefe de Gabinete argentino

El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito -en caso de que se corrobore que Adorni tuvo un crecimiento en su patrimonio que no se puede justificar -o en un caso de dádivas.

De acuerdo a la denuncia, el coste de la contratación de un vuelvo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos (alrededor de 2.500 dólares mensuales, siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días)”.

La fiscalía destaca que, en un primer momento, junto a Adorni y su familia viajó también el periodista Marcelo Grandio, quien dijo que "invitado" por el jefe de Gabinete, que le pagó su viaje "con plata del Estado", pero luego se desdijo y manifestó que pagaron "a medias".

Avión privado en el que viajó el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, a Punta del Este. Foto: La Nación/GDA.

Fiscalía pidió además que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.

En lo que respecta a Aduana, se solicitó que "informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por Paz Rodriguez Niell de La Nación/GDA