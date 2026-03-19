¿Quién pagó el avión privado de Adorni a Uruguay? La Justicia argentina ordena medidas clave en el caso

La Justicia argentina ordenó en las últimas horas medidas de prueba en el caso que investiga el viaje, en un vuelo privado a Punta del Este, del jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, y su familia durante el fin de semana de carnaval.

Según informó el diario argentino La Nación, el juez federal que investiga el caso pidió que la empresa con la que se contrató el vuelvo brinde el recibo de dicha operación, que, de acuerdo al medio, no estaría al nombre de Adorni.

Además, pidió que los organismos públicos que controlan estos viajes entreguen toda la documentación vinculada al caso, así como los registros de las cámaras de seguridad tambien del Aeropuerto Internacional de San Fernando, ubicado al norte de la ciudad de Buenos Aires.

En relación a las cámaras, el plan de las autoridades es revisar no solo las que toman la pista, sino también las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Esto permitirá confirmar si Adorni y su familia cumplieron con los trámites de Migraciones y Aduana.

Esta causa contra Adorni es promovida por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Se trata de una de las tres causas abiertas en los tribunales en los últimos días contra el jefe de Gabinete argentino.

La Policía Federal argentina ya se hizo presente en el aeropuerto de San Fernando en busca de los documentos solicitados por la Justicia.

Avión privado en el que viajó el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, a Punta del Este. Foto: La Nación/GDA.

Investigadores buscan conocer quién pagó el vuelo

El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito -en caso de que se corrobore que Adorni tuvo un crecimiento en su patrimonio que no se puede justificar -o en un caso de dádivas.

De acuerdo a la denuncia, el coste de la contratación de un vuelvo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos (alrededor de 2.500 dólares mensuales, siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días)”.

La fiscalía destaca que, en un primer momento, junto a Adorni y su familia viajó también el periodista Marcelo Grandio, quien dijo que "invitado" por el jefe de Gabinete, que le pagó su viaje "con plata del Estado", pero luego se desdijo y manifestó que pagaron "a medias".

Fiscalía pidió además que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.

En lo que respecta a Aduana, se solicitó que "informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por Paz Rodriguez Niell de La Nación/GDA