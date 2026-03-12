"Somos humanos": jefe de Gabinete argentino pidió perdón tras denuncias por viaje de su esposa a Nueva York

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, se refirió por redes sociales a la polémica por el viaje a Nueva York de su esposa Betina Angeletti junto a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante el encuentro Argentina Week. “La palabra no debió ser deslomarse”, afirmó el funcionario luego de haber justificado así su accionar en los días previos.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, se lamentó Adorni por X.

“Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, apuntó el jefe de Gabinete, quien esta semana quedó en la mira de algunos dirigentes de la oposición que le exigieron explicaciones públicas sobre la participación de su esposa en el evento, como parte de la comitiva oficial.

“Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”, insistió Adorni.

Acto seguido, Adorni envió un claro mensaje a la Casa Rosada que en las últimas horas cerró filas en su defensa, tras publicarse un explícito mensaje de respaldo por parte de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien el jefe de Gabinete responde directamente.

Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



— Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026

De hecho, Adorni compartió el posteo del propio Javier Milei, quien más temprano había publicado un mensaje para darle “ánimo” a su jefe de Gabinete minimizando así su accionar. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, apuntó el mandatario en la red social “X”.

“Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros el rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...”, agregó el presidente argentino.

Karina Milei había ratificado su “apoyo total e incondicional” a Adorni. En su tuit, la hermana del presidente argentino dijo que cree en la “integridad” del ministro coordinador. “Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió la secretaria general de la Presidencia.

Avión privado en el que viajó el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, a Punta del Este. Foto: La Nación/GDA.

Polémica

La polémica en cuestión se desató este domingo cuando Radio Jai difundió una fotografía en la que se veía a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens. Hasta ese momento se desconocía que Angeletti había viajado en el avión presidencial ARG-01 junto a Milei, su hermana y el canciller Pablo Quirno.

La participación de Angeletti en la delegación de viaje suscitó todo tipo de críticas por parte del arco opositor y derivó en un pedido de informes por parte del diputado del bloque de Provincias Unidas Esteban Paulón.

El legislador reclamó detalles para saber si efectivamente la esposa de Adorni voló en el avión oficial, “quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de interés”, de acuerdo con lo publicado en su cuenta de la red social X.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York. Foto: La Nación/GDA.

A ello, le siguieron tres denuncias penales, dos presentadas por la diputada Marcela Pagano, y otra impulsada por el abogado de Cristina Kirchner y la AFA, Gregorio Dalbón. Además, esta tarde se conoció la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en casos de corrupción, abrió un expediente preliminar para investigar el viaje de Angeletti a Estados Unidos.

Según pudo saber La Nación, aquella investigación preliminar también pondrá la lupa sobre las vacaciones del jefe de Gabinete a Punta del Este en un jet privado, que cobraron notoriedad a raíz de la controversia desatada por el viaje de Angeletti.

