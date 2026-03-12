"Lo pagó con plata del Estado": el furcio del amigo del jefe de Gabinete argentino tras viaje a Punta del Este

El periodista Marcelo Grandio, actual conductor en la TV Pública argentina, quedó en el centro de la escena mediática tras confirmarse que fue uno de los pasajeros del vuelo privado que trasladó al jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, y a su familia hacia Punta del Este durante el último feriado de carnaval.

En un intento por aclarar la situación y desvincular al funcionario de cualquier irregularidad estética o financiera, Grandio ofreció una entrevista en la que sus propias declaraciones terminaron generando más dudas que certezas, incluyendo contradicciones directas sobre el origen de los fondos utilizados para el viaje a Uruguay.

Durante el descargo, el conductor del ciclo "Giros, en línea recta" aseguró que el traslado tuvo un costo de US$ 3.600 y que fue costeado de manera particular. Sin embargo, en medio de una explicación errática, Grandio afirmó inicialmente que Adorni pagó con su propio dinero para luego corregirse con una frase que no pasó desapercibida: “Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo”.

A pesar del furcio, el periodista insistió en que el jefe de Gabinete no es "parte de la política" en términos tradicionales y que la invitación a su casa en la zona de la Parada 22 de la Playa Brava respondió estrictamente a una amistad de años.

La relación de Marcelo Grandio con la TV Pública y los medios

La figura de Grandio ha cobrado relevancia no solo por su vínculo personal con Adorni, sino por su posición profesional dentro de la estructura de medios que el propio jefe de Gabinete pasó a controlar en junio de 2024. Según los registros, Grandio desembarcó en la pantalla de la TV Pública en setiembre de ese mismo año, pocos meses después de que el área de comunicación y contenidos quedara bajo la órbita de Adorni.

El periodista, que también participa en el streaming “Gritalo Mundial!” y lidera la productora ImHouse, se define como un "amigo eterno" del funcionario y ha manifestado públicamente su apoyo a la gestión de La Libertad Avanza a través de sus redes sociales.

Avión privado en el que viajó el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, a Punta del Este. Foto: La Nación/GDA.

El respaldo de Karina Milei y el frente judicial de Manuel Adorni

Mientras las explicaciones de Grandio alimentaban la polémica en Buenos Aires, el núcleo duro del Gobierno intentó blindar la figura del jefe de Gabinete. El presidente argentino Javier Milei se expresó en su cuenta de X: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...".

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, utilizó sus redes sociales para expresar un "apoyo total e incondicional", calificando las acusaciones como "basura mediática". Este respaldo surge en un momento crítico para Adorni, quien enfrenta denuncias judiciales por supuesta malversación de fondos tras la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para la "Argentina Week", sumado a los cuestionamientos por sus recientes desplazamientos privados a Uruguay.

