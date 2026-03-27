Allanamiento en la TV Pública de Argentina por los pagos de traslados de Manuel Adorni a Uruguay

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina se encuentra realizando este viernes un operativo en el edificio de la TV Pública de ese país en busca de información en el marco de la investigación de los vuelos a Uruguay del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los procedimientos policiales apuntan a conseguir documentos pertenecientes al periodista y amigo de Adorni, Marcelo Grandio, quien tiene actualmente un contrato con la empresa estatal y es quien habría pagado el vuelo de regreso del funcionario gubernamental desde Punta del Este junto con su familia.

El operativo de la PSA ocurre horas luego de que el piloto al que le facturaron el vuelo en el que Adorni volvió a Argentina, Agustín Issin Hansen, declarara como testigo durante casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde dijo que la reserva y el vuelo fueron pagados por Grandío.

También ocurre luego de que por la noche del jueves efectivos de la misma fuerza allanaran las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.

Issin Hansen dijo que solo emitió la factura de reserva

Issin Hansen, el piloto a quien le facturaron el vuelo de vuelta en un avión privado del jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, de Punta del Este a Buenos Aires, declaró ayer en los tribunales federales.

La declaración fue a pedido del propio Issin, dijeron fuentes de la causa a La Nación.

Agustín Issin Hansen, el piloto a quien le facturaron el vuelo de vuelta en un avión privado del jefe de Gabinete de Argentina Manuel Adorni. Foto: La Nación/GDA.

La semana pasada, cuando se supo que el vuelo de Adorni y su familia desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando formaba parte de un paquete de viajes facturados a su nombre, Issin dijo a La Nación: “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”. Adorni dice que al viaje lo pagó él.

Grandio es un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública. Voló con el jefe de Gabinete y su familia a Punta de Este (solo de ida, no de vuelta) y dijo que los había invitado a su casa en esa localidad uruguaya a pasar el fin de semana largo de Carnaval.

La Justicia tiene una factura emitida por Alpha Centauri a Issin de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Y TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje y el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez del vuelo.

"No tengo nada que ocultar"

Adorni, en una entrevista sobre el tema, contestó: “No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”. Y denunció un supuesto intento interno de desestabilización contra el Gobierno: “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”.

Manuel Adorni. Foto: La Nación/GDA.

La empresa Alpha Centauri, a requerimiento de la Justicia, informó además que el vuelo de ida costó 4830 dólares, que se transfirieron en pesos. La factura se la hizo Alpha Centauri S.A. a Imhouse, la productora de Grandio.

Issin es piloto corporativo. Voló aviones de línea de Latam y hoy trabaja para Consultatio. Según su página de LinkedIn, antes se desempeñó en Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic. También fue piloto de taxi aéreo (para la firma Royal Class) y maneja helicópteros.

En la factura que lo vincula con esta causa penal, registra un domicilio en Uruguay, en el complejo Greenpark, en Solanas.

Con información de La Nación / GDA