Argentina expulsa al máximo representante diplomático de Irán y le da 48 horas para abandonar el país

El gobierno argentino declaró “persona non grata” al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas, en medio de una escalada diplomática entre ambos países. La medida, anunciada por la Cancillería, responde a críticas del régimen iraní luego de que Argentina calificara como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que encabeza Pablo Quirno. En el comunicado oficial, la cartera informó que el diplomático iraní deberá abandonar el territorio argentino en un plazo perentorio y justificó la medida por declaraciones de Teherán consideradas inaceptables.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que la República Argentina declaró persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán, quien debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”, informó la cartera.

Luego marcó: “La decisión se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.

Tensión diplomática entre Argentina e Irán por la Guardia Revolucionaria

El conflicto se agravó luego de que Irán condenara públicamente la decisión argentina de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro de organizaciones terroristas.

Desde su embajada en Uruguay, el régimen afirmó que la medida "perjudica seriamente las relaciones bilaterales" y constituye "un error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní".

El Ministerio de Exteriores de Irán condena la decisión “ilegal e infundada” de Argentina de acusar a las Fuerzas Armadas iraníes, calificándola de contraria al derecho internacional y alineada con EE.UU. e Israel. Advierte que dañará las relaciones bilaterales. pic.twitter.com/8yNt4nTtSD — Embajada de Irán en Uruguay (@IRANinURUGUAY) April 1, 2026

Además, advirtió que el presidente Javier Milei y el canciller Quirno "se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos" al alinearse con Estados Unidos e Israel en el conflicto que se intensificó a fines de febrero.

La inclusión de la Guardia Revolucionaria implica sanciones concretas, como el congelamiento de activos y la prohibición de operar en el sistema financiero argentino. Este cuerpo es un actor clave en Irán, con influencia militar, política y económica desde la Revolución Islámica de 1979.

Argentina endurece su postura y menciona el caso AMIA

En su comunicado, el gobierno argentino también vinculó la decisión con la falta de cooperación de Irán en la causa por el atentado a la AMIA. Según la Cancillería, Teherán mantiene una actitud de incumplimiento respecto a pedidos de extradición y órdenes de captura internacional.

"Resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de personas requeridas por la Justicia argentina", sostuvo el texto oficial.

La relación bilateral atraviesa un deterioro sostenido. Desde 1994, tras el atentado contra la mutual judía, Irán no tiene embajador en Buenos Aires y mantiene su representación a través de encargados de negocios. Tehrani ocupaba ese rol desde 2021.

Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de Irán en Argentina. Embajada de la República Islámica de Irán.

El clima de tensión también se reflejó en medios iraníes. El diario Tehran Times publicó recientemente una columna que calificó al gobierno argentino como un "instrumento" de Estados Unidos e Israel. En ese texto, se afirmó que Milei actúa "sin disimulo alguno" alineado con el eje occidental.

"Las declaraciones de Milei revelaron una realidad amarga y peligrosa", señalaba la publicación, que cuestionó duramente la política exterior argentina.

“Las declaraciones de Milei, presidente de la Argentina, en los últimos meses, especialmente tras la agresión militar ilegal de Estados Unidos y el régimen sionista a Irán, revelaron una vez más una realidad amarga y peligrosa. El gobierno argentino se ha convertido en un instrumento del régimen sionista y de Estados Unidos para impulsar el proyecto de iranofobia”, decía parte del texto publicado por Tehran Times.

La tapa de Teheran Times que amenaza a Milei.

Además, aseguraba que Milei “sin disimulo alguno y siguiendo las directrices recibidas” se definió como “alineado con el eje estadounidense-sionista”.

La Cancillería cerró su comunicado con una advertencia firme: "La Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales".

Con información de La Nación/GDA