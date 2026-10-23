Imputan a cuatro personas por presunto fraude millonario a empresa con restaurantes en Carrasco y Punta del Este

La Justicia formalizó este viernes la investigación contra cuatro hombres por delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida, en una causa por un presunto fraude contra Bowerdin S.A., empresa propietaria de los restaurantes Manzanar y Río Café. La denuncia señala un perjuicio superior a un millón de dólares. Además, para una mujer se dispuso como medida cautelar fijación de domicilio y prohibición de salir al país.

A pedido del equipo fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2do Turno, encabezado por Sandra Fleitas, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera resolvió imputar al principal acusado como autor de asociación para delinquir y apropiación indebida. Este último podría ser delito precedente para delito de lavado de activos. A los otros tres se les imputaron los delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida pero como coautores.

Las medidas cauterlares se están discutiendo en este momento durante la audiencia. Los imputados son: el principal acusado, su padre, su tío y otro exempleado de la empresa. La mujer involucrada es la pareja del principal apuntado.

El principal indagado se desempeñaba como jefe de Compras, y era el encargado de gestionar los pedidos y tratar con proveedores. Según dijeron a El País fuentes del caso, habría aprovechado esas funciones para realizar adquisiciones que eran facturadas y pagadas por la empresa, aunque los productos no ingresaban a los restaurantes.

Otras personas del entorno familiar, laboral y comercial del principal indagado habrían participado en retirar, trasladar y vender los productos. En total, fueron cinco las personas que pasaron a la Justicia, cuatro hombres y una mujer.

Detección de la maniobra

Según supo El País, una revisión contable detectó compras de alimentos e insumos que no coincidían en volumen con el consumo ni con las existencias de los locales. Las irregularidades habrían motivado una auditoría y el despido de varios trabajadores por "notoria mala conducta".

El esquema conocido hasta el momento habría incluido alimentos que nunca llegaban a las cocinas y productos retirados irregularmente para luego ser vendidos a otros negocios gastronómicos por un circuito informal.

Jorge Barrera fue quien presentó la denuncia por parte de la empresa. El abogado explicó a El País que "la denuncia se presentó hace cuatro meses" y destacó el trabajo articulado entre Fiscalía y la Policía.