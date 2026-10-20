Evolución de los delitos en Uruguay: bajan las rapiñas y los casos de abigeato, pero aumentan las estafas

El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior de Uruguay divulgó en la mañana de este martes una serie de datos sobre cómo han evolucionado los principales índices de delitos en el tercer trimestre de 2026 y en el acumulado del año, para poder compararlos con series anteriores.

Homicidios en alza: el impacto del uso de armas de fuego y los datos comparativos con años anteriores

El País ya había divulgado en la noche del lunes que los homicidios llegaron a 312 entre enero y setiembre, lo que representa un aumento de 13% con respecto al mismo período de 2025. Además la cifra se distribuye en 97 asesinatos durante el primer trimestre, 104 en el segundo y 111 en el tercero, lo que marca un incremento consecutivo entre los tres períodos.

Los datos muestran que el 73,4% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, la proporción más elevada de la serie estadística que comienza en 2013.

Con respecto a los primeros nueve meses de años anteriores, en 2025 hubo 275 asesinatos; 280 en 2024; 276 en 2023; 285 en 2022; 218 en 2021; y 261 en 2020.

Según la clasificación del Ministerio del Interior, el 53,8% de los asesinatos cometidos durante los primeros nueve meses de 2026 respondieron a ajustes de cuentas o conflictos entre criminales.

En segundo lugar aparecen los “altercados espontáneos y conflictos diversos”, que representan el 8,3% del total, seguidos por los homicidios vinculados a violencia doméstica y situaciones asociadas, con el 8%. Por otra parte, los asesinatos ocurridos en el marco de rapiñas, hurtos o copamientos representan el 4,2%.

En el 16% de los casos todavía no se pudo determinar el motivo del crimen o este figura como desconocido.

El incremento de los homicidios ya había sido reconocido por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien el jueves 15 de octubre adelantó que las estadísticas correspondientes al tercer trimestre mostrarían un aumento de los asesinatos. Sin embargo, sostuvo que en los demás delitos se mantenía la “tendencia descendente”.

Operativo policial tras ataque a balazos en el Parque Rodó. Foto: Darwin Borrelli

Otro capítulo que se destaca del informe de AECA es la cantidad de menores de 18 años que fueron asesinados. En los nueve meses que van de 2026, fueron 18, un aumento con respecto a los 14 del mismo período de 2025, los 17 de 2024, los 10 de 2023, los 17 de 2022 y los siete de 2021.

También aumentaron los delitos de lesiones, que fueron 8.581 durante los primeros nueve meses de 2026, 1,5% más que en 2025. Lo mismo pasó con las amenazas, que fueron 12.917, 3,9% más que el año pasado.

Cómo evolucionaron las rapiñas, los hurtos y el resto de los delitos en el acumulado de 2026

El resto de los delitos, en su mayoría, cayeron. En la categoría violencia basada en género y delitos sexuales, todos disminuyeron. Los homicidios de mujeres por violencia basada en género fueron 15, uno menos que en el mismo período de 2025 y el número más bajo de toda la serie de los últimos seis años. Los delitos de violencia doméstica y asociados fueron 31.187, 2,1% menos que el año pasado. Y los delitos sexuales cayeron a 2.163, 6,4% menos que en 2025.

Las rapiñas fueron 11.409, o sea 3,4% menos que en el mismo período de 2025. Los hurtos bajaron 0,3% a 77.505. Los robos de vehículos bajaron 7% a 9.291. Los abigeatos fueron 568, un descenso de 24,1%. Los daños también bajaron 4,1% a 13.883. Entre los delitos contra la propiedad, el único que subió fue el de estafas y fraudes informáticos, 3% a 20.610.

Finalmente el delito de extorsión también cayó a 326, un 19,7%.