Un hombre de 47 años fue asesinado a puñaladas tras una discusión en Punta de Rieles

Un hombre de 47 años fue asesinado a puñaladas en Leandro Gómez y Plutón, en Punta de Rieles. La víctima, que contaba con antecedentes penales, llegó a ser trasladada a la policlínica de Malinas, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

De acuerdo al relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona se puede ver que hubo una discusión entre la víctima y el presunto agresor minutos antes de la lesión mortal. Con esa pista personal, el Departamento de Homicidios trabaja para esclarecer lo sucedido y detener al criminal.

Los homicidios llegaron a 312 en nueve meses

Uruguay registró 312 homicidios entre enero y setiembre de 2026, según los datos del Ministerio del Interior. La cifra se distribuye en 97 asesinatos durante el primer trimestre, 104 en el segundo y 111 en el tercero, lo que marca un incremento consecutivo entre los tres períodos. Con respecto a los primeros nueve meses de 2025, hay un aumento de 13% y es la cifra más alta de los últimos seis años.

Además, los datos muestran que el 73,4% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, la proporción más elevada de la serie estadística que comienza en 2013.

Operativo policial tras ataque a balazos en el Parque Rodó. Foto: Darwin Borrelli

El incremento de los homicidios ya había sido reconocido por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien el jueves 15 de octubre adelantó que las estadísticas correspondientes al tercer trimestre mostrarían un aumento de los asesinatos. Sin embargo, sostuvo que en los demás delitos se mantenía la “tendencia descendente”.

Con respecto a los primeros nueve meses de años anteriores, en 2025 hubo 277; 279 en 2024; 275 en 2023; 285 en 2022; 218 en 2021; y 261 en 2020.

Según la clasificación del Ministerio del Interior, el 53,8% de los asesinatos cometidos durante los primeros nueve meses de 2026 respondió a ajustes de cuentas o conflictos entre criminales.

En segundo lugar aparecen los “altercados espontáneos y conflictos diversos”, que representan el 8,3% del total, seguidos por los homicidios vinculados a violencia doméstica y situaciones asociadas, con el 8%. Por otra parte, los asesinatos ocurridos en el marco de rapiñas, hurtos o copamientos representan el 4,2%.

En el 16% de los casos todavía no se pudo determinar el motivo del crimen o este figura como desconocido.