Imputaron por homicidio a “El Piolín”, delincuente temido en Ituzaingó, luego de que intentara copar una casa

La Justicia imputó como presunto autor de un homicidio a “El Piolín”, un hombre de 30 años temido en el barrio Ituzaingó, poseedor de varios antecedentes penales como rapiña, violencia privada y tráfico interno de armas de fuego, confirmó El País con fuente policiales y de Fiscalía.

Fue detenido en la tarde del domingo, luego de que una persona lo denunciara ante la Seccional 16ª por ingresar a su vivienda ubicada en Besares y Francisco Sainz para exigirle que le entregara la casa, informó la Policía de Montevideo. Según el relato de la víctima, el delincuente llegó a amenazarlo con un arma de fuego y golpearlo con un fierro en la espalda.

Ante la situación, efectivos de la Zona Operacional III fueron hasta el lugar y constataron que el hombre ya estaba requerido por un homicidio. En ese sentido, la Fiscalía cesó la detención por rapiña y ordenó que se lo detuviera por la requisitoria vigente, según reportó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

“El Piolín” quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 1° Turno, que lo condujo a la Justicia. Estaba identificado como presunto autor de un asesinato ocurrido el pasado 30 de mayo, en el mismo barrio donde fue detenido.

La Jefatura departamental informó en aquel momento que la víctima fue un joven de 20 años. Recibió tres disparos de arma de fuego en las inmediaciones de Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, y falleció en el hospital donde fue trasladado.

Por ese caso, este lunes fue formalizado por la presunta comisión de un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Deberá cumplir como medida cautelar con prisión preventiva por 180 días, mientras la Fiscalía continúa con la investigación.

Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, barrio Ituzaingó. Foto: Google Maps

Vecinos temen por "El Piolín"

Los vecinos de Ituzaingó temen cada vez que “El Piolín” sale de la cárcel, según informó El País en 2022. Es descrito como una persona capaz de matar por asuntos triviales, cosa que antes del 30 de mayo hizo al menos dos veces.

También es señalado por protagonizar balaceras y copar casas, incluso “con niños en sillas de ruedas con parálisis cerebral”. Uno de sus negocios es "clausurar" determinadas bocas de droga para favorecer a otras.