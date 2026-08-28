Homicidio en Ituzaingó: un joven de 29 años fue asesinado a balazos y la Policía investiga el caso

Un nuevo homicidio ocurrió en la madrugada de este este viernes en Montevideo, en este caso en el barrio Ituzaingó, precisamente en la esquina de Iberia e Iguazú, a pocas cuadras del Hipódromo Nacional de Maroñas.

El parte de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que efectivos de la Seccional 16ª concurrieron a la zona "tras recibirse información sobre un hombre herido de arma de fuego".

"La víctima había sido encontrada tendida en la vía pública por un transeúnte que, tras escuchar varias detonaciones, concurrió al lugar, encontrando al masculino", apunta el parte policial.

Los policías arribaron y constataron que la víctima era un joven de 29 años con antecedentes penales. Había sufrido un disparo en la cabeza. El hombre fue trasladado a la policlínica de Malinas pero personal médico constató su fallecimiento.

Ahora el caso está bajo investigación del Departamento de Homicidios y el Área de Investigaciones, junto a la Fiscalía de Homicidios de segundo turno, para intentar determinar en qué circunstancias se dio el crimen y quiénes fueron los responsables.

Una semana cargada de novedades policiales

Las últimas fueron horas cargadas de novedades policiales. Por un lado fue detenido un segundo sospechoso del robo a la sucursal de Banco República en Pando.

Por otro, este jueves fue formalizado este un adolescente de 17 años identificado como uno de los presuntos autores del quíntuple homicidio en el barrio El Monarca, en la zona de Villa García, el pasado 10 de julio.

Operativo policial tras quíntuple homicidio en Villa García. Foto: Leonardo Mainé/El País

A su vez, este jueves también fueron formalizados dos hombres y una mujer por el homicidio de un adolescente de 12 años ocurrido el viernes 24 de julio en las canteras del Parque Rodó.

En tanto, un operativo policial en Cerro Norte con 20 allanamientos simultáneos durante las primeras horas del pasado martes permitió detener Axel Joel Mattos, un joven de 25 años identificado como el líder de la banda criminal "Los Colorados", que están enfrentados a los Albín y los Suárez en ese barrio.

Mattos, poseedor de antecedentes penales, fue formalizado por un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, reiterados delitos de disparo de arma de fuego y acometimiento de arma apropiada, porte de arma de fuego con sus números identificatorios limados y un delito de lavado de activos, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Por este motivo se dispuso prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación.

En octubre de 2024 atacaron su casa y mataron a uno de sus hijos, un bebé de un año, e hirieron a su pareja. Meses más tarde, en febrero de 2025, Mattos y su pareja fueron atacados cuando iban en un auto con un niño de cinco años, sobrino, en Luis Alberto de Herrera casi la rambla, en el barrio Buceo. La mujer volvió a ser herida de bala y fue la segunda vez que estuvo al borde de la muerte, internada grave.