Prisión preventiva para dos hombres y una mujer por el asesinato de un adolescente en canteras del Parque Rodó

La Justicia formalizó el pasado martes a dos hombres y una mujer por el homicidio de un adolescente de 12 años ocurrido el viernes 24 de julio en las canteras del Parque Rodó. Los tres fueron enviados a prisión preventiva por 180 días, por el delito de homicidio especialmente agravado.

La mujer fue formalizada en calidad de cómplice, mientras que los dos hombres en calidad de coautores. Otros tres detenidos el miércoles en esta causa fueron liberados por falta de pruebas.

Fuentes policiales informaron a El País que el menor fallecido era integrante de la familia Puglia, un grupo criminal aliado de Los Albín y enfrentado con la banda Los Suárez por la disputa por el negocio de la droga en Villa Española.

A raíz de este antecedente, los investigadores manejan que el violento ataque perpetrado en las Canteras podría tratarse de una venganza vinculada al quíntuple homicidio registrado en el barrio El Monarca.

La investigación fue declarada reservada, pero esa es la principal hipótesis que se maneja hasta ahora, indicaron las fuentes del caso.

Durante el ataque a las canteras, perpetrado en medio de una picada clandestina, también fueron heridas cinco personas de 14, 22, 26, 30 y 54.

El miércoles a la mañana, el Departamento de Homicidios llevó a cabo ocho allanamientos en el barrio Maroñas en los que se detuve a las sesi personas por el asesinato en las canteras del Parque Rodó.

"Además de las detenciones, se incautaron cuatro armas de fuego (una pistola, un revolver y dos rifles), vainas y municiones que serán enviadas para pericia a Policía Científica. También dos autos que serán periciados", concluye el comunicado del Ministerio del Interior.

En paralelo, la Policía realizó este jueves una serie de allanamientos en el barrio La Chancha de Montevideo, en la zona de Punta de Rieles, en el noreste de la capital, y detuvo a ocho personas que podrían estar vinculadas a investigaciones sobre homicidios.

Según un comunicado divulgado por el Ministerio del Interior, el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos realizó este operativo "orientado a avanzar en el esclarecimiento de homicidios registrados en dicha zona".

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El País que entre los episodios que se intenta aclarar con este operativo está el quíntuple homicidio en El Monarca, un barrio de la zona de Villa García, ocurrido el viernes 10 de julio.

"El procedimiento fue el resultado de un trabajo previo de inteligencia criminal y tareas de campo, que incluyó el análisis de información, relevamiento territorial, identificación de objetivos, vinculación de personas y elementos de interés para las investigaciones en curso. Estas tareas permitieron establecer líneas investigativas y determinar posibles lugares vinculados a los objetivos, lo que derivó en la ejecución de más de 15 allanamientos coordinados simultáneamente", explica el comunicado.

Ocho personas "de interés para las investigaciones" quedaron detenidas y se incautaron "armas de fuego, municiones y sustancias estupefacientes". Entre las armas había cuatro revólveres, dos escopetas, un arma larga y dos tipo pistola, ambas modificadas para tener mayor poder de fuego.

Los detenidos tienen todos entre 20 y 41 años y cinco de ellos cuentan con antecedentes penales.

"Ahora se continúa trabajando sobre los elementos incautados y las personas detenidas, procurando establecer su eventual vinculación con los homicidios investigados, así como profundizar las líneas investigativas que puedan surgir a partir del análisis de las armas, dispositivos electrónicos y demás efectos incautados", añadió el ministerio.

En el mencionado ataque a balazos murieron una adolescente de 14 años, dos jóvenes de 18 años, otro de 28 y una mujer de 32