Policía realizó 15 allanamientos simultáneos y detuvo a ocho personas: busca aclarar el quíntuple homicidio

La Policía realizó este jueves una serie de allanamientos en el barrio La Chancha de Montevideo, en la zona de Punta de Rieles, en el noreste de la capital, y detuvo a ocho personas que podrían estar vinculadas a investigaciones sobre homicidios.

Según un comunicado divulgado por el Ministerio del Interior, el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos realizó este operativo "orientado a avanzar en el esclarecimiento de homicidios registrados en dicha zona".

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El País que entre los episodios que se intenta aclarar con este operativo está el quíntuple homicidio en El Monarca, un barrio de la zona de Villa García, ocurrido el viernes 10 de julio.

Operativo policial tras quíntuple homicidio en Villa García. Foto: Leonardo Mainé/El País

"El procedimiento fue el resultado de un trabajo previo de inteligencia criminal y tareas de campo, que incluyó el análisis de información, relevamiento territorial, identificación de objetivos, vinculación de personas y elementos de interés para las investigaciones en curso. Estas tareas permitieron establecer líneas investigativas y determinar posibles lugares vinculados a los objetivos, lo que derivó en la ejecución de más de 15 allanamientos coordinados simultáneamente", explica el comunicado.

Ocho personas "de interés para las investigaciones" quedaron detenidas y se incautaron "armas de fuego, municiones y sustancias estupefacientes". Entre las armas había cuatro revólveres, dos escopetas, un arma larga y dos tipo pistola, ambas modificadas para tener mayor poder de fuego.

Los detenidos tienen todos entre 20 y 41 años y cinco de ellos cuentan con antecedentes penales.

"Ahora se continúa trabajando sobre los elementos incautados y las personas detenidas, procurando establecer su eventual vinculación con los homicidios investigados, así como profundizar las líneas investigativas que puedan surgir a partir del análisis de las armas, dispositivos electrónicos y demás efectos incautados", añadió el ministerio.

En el mencionado ataque a balazos murieron una adolescente de 14 años, dos jóvenes de 18 años, otro de 28 y una mujer de 32.

Enviaron a la cárcel a Axel Joel Mattos, líder de "Los Colorados", tras 20 allanamientos en Cerro Norte

Mientras tanto, un operativo policial en Cerro Norte con 20 allanamientos simultáneos durante las primeras horas del pasado martes permitió detener a cuatro personas, entre ellas Axel Joel Mattos, un joven de 25 años identificado como el líder de la banda criminal "Los Colorados", que están enfrentados a los Albín y los Suárez en ese barrio.

Mattos, poseedor de antecedentes penales, fue formalizado por un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, reiterados delitos de disparo de arma de fuego y acometimiento de arma apropiada, porte de arma de fuego con sus números identificatorios limados y un delito de lavado de activos, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Por este motivo se dispuso prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación.

El juez de Crimen Organizado de primer turno Alejandro Asteggiante también imputó a una joven de 25 años por un delito de asistencia al lavado de activos en calidad de autora y deberá pasar al menos cuatro meses en la cárcel, en el marco de la investigación. Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El País, se trata de la pareja de Mattos.

Otros dos detenidos en el operativo fueron imputados en la jornada previa, pero ambos por un delito de agravio a la autoridad policial. Un joven de 21 años deberá fijar domicilio y tendrá prohibición de salir del país pero continuará en libertad, igual que un hombre de 44 años. En definitiva, ambos quedaron el libertad.

El comunicado emitido por la Jefatura de Policía de Montevideo indica que "la investigación desarrollada por el personal policial permitió retirar de circulación armas, municiones y otros elementos de interés criminalístico, constituyendo un avance significativo para el esclarecimiento de los hechos investigados".

La operación se llamó "Cerco de Acero" y fue liderada por el Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional IV. Entre las incautaciones hay una pistola Glock con cargador extendido y suplemento para aumentar su capacidad de fuego, dos calibre 9 mm, una calibre 9x19 mm (sin registros identificatorios) y una aparentemente modificada. También se incautó un revólver calibre .44, una réplica de subfusil AR-15, cinco rifles aparentemente de aire comprimido y/o modificados, 29 cartuchos calibre 9x19 mm, 30 vainas calibre 9x19 mm, siete teléfonos celulares, tres pendrives, una navaja de encastre para fusil AK-47, unos binoculares, una mira telescópica, fundas para pistolas, prendas militares, cámaras de seguridad con panel solar y cámaras varias, una balanza y un cargador de handy. También fueron incautados $ 61.830 y US$ 3.000, además de un auto Ford Focus.

Armas incautadas durante allanamientos simultáneos en Cerro Norte. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

Mattos, tal como se explicó en una nota de Qué Pasa semanas atrás, fue imputado en febrero de este año por su presunta participación en tiroteos que se dieron en Cerro Norte. Frente a su vivienda había varios autos estacionados y solía haber algunos hombres controlando la zona, incluso con chalecos antibalas.

En octubre de 2024 atacaron su casa y mataron a uno de sus hijos, un bebé de un año, e hirieron a su pareja. Meses más tarde, en febrero de 2025, Mattos y su pareja fueron atacados cuando iban en un auto con un niño de cinco años, sobrino, en Luis Alberto de Herrera casi la rambla, en el barrio Buceo. La mujer volvió a ser herida de bala y fue la segunda vez que estuvo al borde de la muerte, internada grave.

Policía detuvo a seis personas vinculadas al crimen de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó

Por otro lado, el Ministerio del Interior informó que seis personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el asesinato de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó mientras se desarrollaba un encuentro con picadas hace un mes.

En un comunicado difundido este miércoles se informó que los investigadores del Departamento de Homicidios llevaron a cabo ocho allanamientos en el barrio Maroñas.

Se desplegaron "varios equipos en la zona" con el objetivo de "lograr la detención de seis personas vinculadas al hecho ocurrido el pasado 24 de Julio" en rambla Presidente Wilson y Domingo Sarmiento, un episodio en el que también resultaron heridas cinco personas por el ataque a balazos.

Bajo la supervisión de la fiscal Sabrina Flores, de primer turno de Homicidios, "luego de un minucioso análisis de información y tareas de campo lograron recolectar medios de pruebas suficientes para individualizar al menos seis personas involucradas en el ataque".

Cinco varones jóvenes —uno de 20 años, dos de 22 y dos de 25— y otra joven de 20 años fueron detenidos en el marco de la investigación. Uno de los involucrados ya cuenta con antecedentes penales. Quedaron a disposición de la Justicia.

"Además de las detenciones, se incautaron cuatro armas de fuego (una pistola, un revolver y dos rifles), vainas y municiones que serán enviadas para pericia a Policía Científica. También dos autos que serán periciados", concluye el comunicado.