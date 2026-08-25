Un joven de 25 años fue asesinado a balazos en una casa de Piedras Blancas: la Policía entrevistó a un testigo

Un nuevo homicidio se registró en las últimas horas en el barrio Piedras Blancas. En este caso un joven de 25 años con antecedentes penales fue asesinado a balazos en una casa ubicada en Curupú y Teniente Rinaldi, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Tras recibir la comunicación sobre un hombre herido de arma de fuego los funcionarios concurrieron al lugar y ubicaron al herido en el interior de la casa. Una emergencia médica constató su fallecimiento.

Personal de Policía Científica, del Área de Investigaciones y del Departamento de Homicidios concurrieron a la zona del crimen y relevaron la escena.

"En el lugar también se recabó el testimonio de una persona que se encontraba en la vivienda al momento de los disparos", señaló la Jefatura. La Fiscalía será la que determine cómo sigue la investigación para esclarecer el crimen y determinar los responsables.

Operativo policial en Cerro Norte permitió detener a cuatro personas

Por otro lado, la Jefatura también informó de lo que calificó como un "importante operativo policial en Cerro Norte" durante las primeras horas de este martes.

En total se hicieron 20 allanamientos simultáneos en el marco de distintas investigaciones. "Los procedimientos permitieron incautar armas de fuego reales y réplicas que se presume fueron utilizas para cometer diversos hechos delictivos que se vienen investigando", señala el comunicado, que añade que también se incautaron municiones y dinero.

Cuatro personas "vinculadas a las investigaciones" fueron detenidas durante este operativo que incluyó efectivos desplegados por tierra y aire. "La intervención tiene como objetivo desarticular grupos delictivos y prevenir nuevos episodios de violencia armada en la zona, reforzando la seguridad y la presencia policial en Cerro Norte", detalla el escrito.