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El País Información Policiales

Operativo por la Noche de la Nostalgia: 267 espirometrías positivas, sin choques fatales pero un herido grave

La Unasev informó que se realizaron 13.687 controles de alcohol a conductores y hubo 267 positivos. También se hicieron 528 controles de THC y nueve fueron positivos.

El País
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25/08/2026, 12:25
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Inspector de tránsito realiza una espirometría en la rambla de Punta del Este.
Operativo policial por la Noche de la Nostalgia 2026.
Foto: Ricardo Figueredo/archivo El País

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) emitió un informe preliminar terminado el operativo especial de seguridad en el tránsito en el marco de la Noche de la Nostalgia, que se extendió hasta las 7:00 de la mañana de este martes 25 de agosto.

Estas acciones de seguridad, fiscalización y control iniciaron a las 19:00 horas del lunes en coordinación entre la Unasev, el Ministerio del Interior a través de sus diferentes dependencias y las intendencias departamentales.

En el comunicado se destacó que "por primera vez para este operativo especial se incorporó el Departamento de Tránsito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con tres móviles de fiscalización integral y Policía Caminera integró drones operados para remitir información en tiempo real a las unidades desplegadas".

Los datos preliminares indican que "no se registraron siniestros de tránsito con consecuencias fatales" aunque sí se registró "un siniestro con una persona lesionada grave y 22 siniestros con lesionados leves".

En cuanto a los controles de sustancias para los conductores de vehículos, se hicieron 13.687 espirometrías en todo el país con un total de 267 positivas, es decir, el 2%. Los controles de THC (marihuana) fueron 528 y nueve resultaron positivos, lo que implica 1,7%.

Corte en la ruta 5 por siniestro de tránsito protagonizado por una camioneta y un camión

Ya avanzada la mañana, pasadas las 10:00, un siniestro de tránsito provocó el corte de la ruta 5 a la altura Progreso, localidad de Canelones, en el kilómetro 31. Según informó Policía Caminera, el sentido cortado es el de ingreso a Montevideo.

Información primaria indica que una camioneta tipo micro ómnibus embistió por alcance a un camión de transporte de carga forestal y como consecuencia una persona resultó lesionada, de momento sin más detalles.

Camioneta tipo micro ómnibus que protagonizó siniestro de tránsito en ruta 5 este martes 25 de agosto de 2026.
Camioneta tipo micro ómnibus que protagonizó siniestro de tránsito en ruta 5 este martes 25 de agosto de 2026.
Foto: Policía Caminera

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