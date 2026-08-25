Corte en la ruta 5 por siniestro de tránsito protagonizado por una camioneta y un camión
Una camioneta tipo micro ómnibus embistió por alcance a un camión que transportaba una carga forestal. La información primaria indica que hay un herido.
Un siniestro de tránsito provocó el corte de la ruta 5 a la altura Progreso, localidad de Canelones, en el kilómetro 31. Según informó Policía Caminera, el sentido cortado es el de ingreso a Montevideo.
Información primaria indica que una camioneta tipo micro ómnibus embistió por alcance a un camión de transporte de carga forestal y como consecuencia una persona resultó lesionada, de momento sin más detalles.
Noticia en desarrollo.
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