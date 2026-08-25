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El País Información Policiales

Corte en la ruta 5 por siniestro de tránsito protagonizado por una camioneta y un camión

Una camioneta tipo micro ómnibus embistió por alcance a un camión que transportaba una carga forestal. La información primaria indica que hay un herido.

El País
El País
25/08/2026, 11:14
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Camioneta tipo micro ómnibus que protagonizó siniestro de tránsito en ruta 5 este martes 25 de agosto de 2026.
Camioneta tipo micro ómnibus que protagonizó siniestro de tránsito en ruta 5 este martes 25 de agosto de 2026.
Foto: Policía Caminera

Un siniestro de tránsito provocó el corte de la ruta 5 a la altura Progreso, localidad de Canelones, en el kilómetro 31. Según informó Policía Caminera, el sentido cortado es el de ingreso a Montevideo.

Información primaria indica que una camioneta tipo micro ómnibus embistió por alcance a un camión de transporte de carga forestal y como consecuencia una persona resultó lesionada, de momento sin más detalles.

Camión con carga forestal que participó de un siniestro de tránsito en ruta 5 este martes 25 de agosto de 2026.
Camión con carga forestal que participó de un siniestro de tránsito en ruta 5 este martes 25 de agosto de 2026.
Foto: Policía Caminera

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